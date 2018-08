Bestseller del passato: ecco che cosa leggevano gli italiani

Dopo Guido Da Verona e Pitigrilli, FIRST Arte passa in rassegna un’altra figura di riferimento della letteratura italiana del passato, quella di Mario Mariani.

Un altro beniamino dei lettori del dopoguerra

Accanto alle figure di Guido Da Verona e di Pitigrilli non può passare sotto silenzio quella di Mario Mariani, in quanto egli fu un polemista, un filosofo e un politico coraggioso, apostolo di ideali libertari, ma anche uno scrittore di grande successo intorno agli anni Venti del Novecento. Per questo è doveroso ricordarlo insieme agli altri due personaggi, nonostante abbia venduto meno di loro.

Se per Da Verona e Pitigrilli si può tranquillamente parlare di 300.000 copie per i libri più fortunati, per Mariani va detto che il suo maggiore best seller, La casa dell’uomo, uscito nel 1918, raggiunse le 70.000 copie. E per gli altri titoli cifre più basse, oscillanti fra le 30 e le 60.000 copie. I volumi di vendita dei suoi libri furono pertanto inferiori; ma nei tre, quattro anni dopo la fine del conflitto mondiale Mariani pubblicò una quindicina di opere, e sommando le loro tirature si arriva a una cifra complessiva che lo pone fra gli scrittori più amati del periodo. Una personalità complessa e controversa, tra idealismo e pornografia.

