Berlusconi, oggi i funerali di Stato nel Duomo di Milano con Mattarella ma il lutto nazionale divide

Alle 15 al Duomo di Milano inizieranno i funerali di Stato dell’ex leader di Forza Italia. Presenti politici italiani e internazionali. L’evento sarà trasmesso sulle principali reti televisive. Perchè i funerali di Stato e il lutto nazionale? Dove sarà sepolto Berlusconi? Ecco tutte le cose che c’è da sapere

Oggi è il giorno del saluto a Silvio Berlusconi morto all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. I funerali di Stato in suo onore si svolgeranno presso il Duomo di Milano alle ore 15, mentre l’intero Paese osserverà una giornata di lutto nazionale. Bandiere a mezz’asta al Senato e a Palazzo Chigi e in tutti gli edifici istituzionali del paese e nelle tre sedi del Parlamento europeo.

La notizia della morte di Berlusconi ha suscitato grande commozione in tutto il mondo e molti leader politici, italiani e internazionali, ma anche gente comune ha espresso il suo personale ricordo e omaggio al defunto leader di Forza Italia e controverso ex premier. La camera ardente, inizialmente prevista presso gli studi di Mediaset a Cologno Monzese, era stata allestita nella residenza privata di Berlusconi a Villa San Martino di Arcore, dove familiari e amici stretti hanno reso omaggio all’ex premier. Gli accessi alla villa sono stati limitati ai soli familiari per motivi di sicurezza.

Ieri anche la commemorazione all’Europarlamento in ricordo di Silvio Berlusconi: “Un combattente che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia, un protagonista della politica per generazioni e ha contribuito a passaggi cruciali della storia europea e dell’Italia”, ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. “Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva ‘Sono orgoglioso di te e di quello che fai’. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla” è stato il pensiero del figlio Pier Silvio, AD di Mfe-Mediaset, in una lettera inviata oggi a tutti i collaboratori del gruppo Mediaset.

Alle 15 i funerali di Stato al Duomo di Milano. Chi ci sarà?

I funerali di Stato avranno luogo alle 15:00 nel Duomo di Milano. La cerimonia sarà celebrata dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Il feretro sosterà qualche minuto sul sagrato prima di entrare in chiesa. La famiglia siederà nella parte destra, mentre le autorità a sinistra. Numerose le richieste per partecipare ma solo 2 mila saranno le persone presenti nella Cattedrale. Prevista la presenza di numerosi leader politici italiani e internazionali tra cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sarano presenti tutte le personalità del governo con il Premier Meloni, a Milano già da ieri. In rappresentanza della Commissione Ue, presente il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni. Parteciperanno ai funerali anche gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Mario Monti. Per quanto riguarda i partiti, saranno presenti la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader di Iv Matteo Renzi, il segretario di Azione Carlo Calenda, il fondatore della Lega Umberto Bossi, il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova e Pierferdinando Casini.

Tra gli ospiti internazionali, sono attesi i capi di Stato di tre Paesi, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad, il presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid ed entrambi i capitani reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Ci sarà il premier ungherese Viktor Orban e Manfred Weber, presidente del gruppo del Ppe. Parteciperanno alla cerimonia anche diversi ministri degli Esteri (di Croazia, Kosovo, Malta, Tunisia), 47 ambasciatori tra cui quelli di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e rappresentanti dei governi di Armenia, Paesi Bassi, Serbia oltre ad un inviato speciale del primo ministro giapponese Fumio Kishida.

Tra gli assenti Verdi e Sinistra Italiana hanno fatto sapere che non parteciperanno ai funerali e con loro anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Non presente Romano Prodi, colpito ieri dalla morte della moglie Flavia.

Come e dove vedere i funerali di stato di Berlusconi

Saranno allestiti dei maxi schermi in piazza Duomo per permettere alle persone di seguire l’evento. L’Ingresso in piazza è libero ma la capienza sarà al massimo di 20 mila persone. Piazza Duomo sarà transennata a partire dalle 10 dl mattino. Le persone non potranno andare dove ci sarà l’ingresso delle autorità (l’ingresso in Cattedrale è previsto tra le 14,30 e le 15) come riferito dall’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli: “noi abbiamo proposto il sistema che utilizziamo di solito per i concerti mentre le persone non potranno andare dove ci sarà l’ingresso delle autorità”.

La produzione della diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset. La Tv del Cavaliere ha fatto sapere che metterà a disposizione il segnale per le emittenti italiane e straniere con audio e senza commento. Ma per i broadcaster sarà possibile anche avere una postazione per gli operatori fuori dal Duomo di Milano, in modo da poter integrare con i commenti dei propri cronisti.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1, Canale 5, La7 e sui canali di informazione RaiNews24 e SkyTg. Ci saranno edizioni speciali dei TG (Tg5, Tg1, TgLa7) che copriranno l’evento mentre sarà disponibile anche sulle piattaforme online, come RaiPlay e Mediaset Infinity, il live streaming.

Non ci sarà un’area riservata alla stampa nei pressi del Duomo. La decisione è stata presa nelle riunioni e i sopralluoghi che si sono susseguiti fra cattedrale e prefettura. I giornalisti che vorranno partecipare entreranno in modo limitato e in base ai posti disponibili. Nessuno video operatore, invece, sarà autorizzato a posizionarsi all’interno. Fotografi e giornalisti non potranno nemmeno sostare all’esterno accanto alla porta Sud da dove entreranno le principali autorità. Per i media ci saranno due aree riservate e transennate in piazza, una per fotografi e cameramen, ed una, accanto ad uno dei maxischermi dedicata ai giornalisti.

Forza Italia Basilicata ha annunciato che sarà allestito un maxischermo al Grande Albergo di Potenza per seguire l’evento.

Come e perchè si svolgono i funerali di stato

I funerali di Stato sono previsti dalla legge italiana per tutti gli ex capi di governo. Sono regolati dalla legge n. 36 del 7 febbraio 1987, che all’articolo 1 prevede che “sono a carico dello Stato le spese per i funerali del presidente della Repubblica, del presidente del Senato, del presidente della Camera dei deputati, del presidente del Consiglio dei ministri e del presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa”. L’articolo 2 prevede che i funerali di Stato siano concessi a “personalità che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonché di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano illustrato la Nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell’economia, dello sport e di attività sociali”.

È l’Ufficio del Cerimoniale di Stato della presidenza del Consiglio che si occupa della cerimonia. È previsto che il feretro venga scortato da sei carabinieri in alta uniforme e che gli vengano riservati onori militari all’ingresso e all’uscita dal luogo della cerimonia. Vi sarà poi un’orazione commemorativa ufficiale e altri eventuali adempimenti disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In passato quasi tutte le famiglie degli ex presidenti del Consiglio hanno preferito funerali in forma privata ad eccezione di Giovanni Spadolini nel 1994, Amintore Fanfani nel 1999 e Giovanni Leone nel 2001.

Diversa è la questione per quanto riguarda il lutto nazionale che è, invece, istituito a discrezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz’asta. Le bandiere esposte all’interno sono abbrunate con due strisce di velo nero a cravatta. Nel periodo di lutto, inoltre, le autorità pubbliche devono astenersi dagli impegni sociali ad eccezioni di manifestazioni di beneficenza. Non era mai successo nella storia della Repubblica che venisse dichiarato il lutto nazionale per la morte di un ex presidente del Consiglio. Nemmeno per Aldo Moro, assassinato dalle Br. Le uniche eccezioni erano state per Carlo Azeglio Ciampi e Giovanni Leone, che però erano stati anche presidenti della Repubblica. Ecco perché la proclamazione del lutto nazionale per una figura divisiva come Silvio Berlusconi divide il Paese

In Senato prevista la commemorazione martedì 20 giugno alle 15. Ancora da definire la commemorazione alla Camera. I lavori riprenderanno da giovedì 15.

Dove sarà sepolto Berlusconi?

Berlusconi aveva espresso il desiderio di essere sepolto nel mausoleo che fece costruire a Villa San Martino per sé, la sua famiglia e i suoi amici più stretti. Il mausoleo, chiamato “Volta Celeste”, è un’imponente opera realizzata dall’artista Pietro Cascella con circa cento tonnellate di marmo bianco delle Alpi Apuane dotata di 36 loculi e impianto di riscaldamento. La sua idea di un mausoleo senza simboli religiosi, ma ispirato al cielo, risale alla morte del padre nel 1989 e fu realizzata nel 1990. L’imponente tomba però è vuota e il desiderio del Cavaliere potrebbe non realizzarsi a causa della legge italiana che non prevede la tumulazione vicino alle abitazioni. Al momento al sindaco di Arcore, Maurizio Bono, non sarebbero arrivate richieste. Molto probabilmente Berlusconi sarà sepolto nel cimitero Monumentale di Milano dove sono tumulati nel cimitero Monumentale di Milano la madre Rosa e il padre Luigi.