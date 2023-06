Berlusconi, il giorno dell’addio: oltre 15mila persone ai funerali di Stato con Mattarella e Meloni

Funerali di Stato e lutto nazionale per Silvio Berlusconi. Applausi e cori all’arrivo del feretro a Piazza Duomo. Presenti alte cariche dello Stato, politici italiani ed esteri, imprenditori e presentatori

Il giorno dell‘addio a Silvio Berlusconi. Si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì al Duomo di Milano il funerale del fondatore di Forza Italia, celebrato dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. È stato un funerale di Stato, come prevede la legge per tutti gli ex presidenti del Consiglio, ma il governo ha dichiarato, non senza polemiche, anche un giorno di lutto nazionale.

Il funerale di Silvio Berlusconi

Il feretro del quattro volte Presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia è arrivato a Piazza del Duomo pochi minuti prima delle 15, direttamente da Arcore, dove si trova la residenza di Berlusconi, Villa San Martino. È stato accolto dal picchetto d’onore all’esterno della Cattedrale e dai cori dei tifosi del Milan che hanno salutato il loro ex presidente, colui che ha portato la squadra rossonera in vetta all’Europa, sventolando bandiere e vessilli.

L’applauso è continuato anche all’interno del Duomo con tutti i partecipanti alle esequie in piedi ad accompagnare verso l’altare maggiore il feretro scortato da Carabinieri in alta uniforme, così come previsto dal cerimoniale per i funerali di Stato.

Subito dopo l’arrivo della bara hanno fatto il loro ingresso in piazza del Duomo i figli di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi e la compagna Marta Fascina.

L’omelia di dell’Arcivescovo di Milano

“L’uomo è un desiderio di vita, di amore e di felicità”. Così l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini nella sua omelia per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in corso nel duomo di Milano. Proprio sul desiderio di vita “che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento”monsignor Delpini si è concentrato all’inizio dell’omelia.

“Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d’affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. Ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio”, ha detto monsignor Mario Delpini.

Chi era presente al funerale di Berlusconi

Alte cariche dello Stato, politici italiani e stranieri, imprenditori, ma anche presentatori, attori e attrici, calciatori ed allenatori. Tutte le anime di Silvio Berlusconi sono ben visibili nella platea degli oltre 2.300 partecipanti ai funerali di Stato nel Duomo di Milano a cui si aggiungono le 10mila persone accorse nella piazza della Cattedrale.

Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governo al completo. Dall’estero c’è Paolo Gentiloni in rappresentanza dell’Ue, presenti anche il presidente ungherese Viktor Orban, il presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber, il presidente iracheno Abdul Latif Rashid e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Sugli scranni della chiesa anche gli ex Premier: Mario Draghi, Mario Monti e Matteo Renzi, molti sindaci e presidenti di regione. C’erano l’ex delfino Angelino Alfano e l’amico di sempre Gianni Letta, alleati storici come Umberto Bossi. Ministri, esponenti di Forza Italia, la segretaria Pd Elly Schlein. Assente per scelta il numero uno del Movimento 5 Stelle ed ex Premier Giuseppe Conte. Non c’era nemmeno l’ex Presidente del Consiglio e storico rivale Romano Prodi, colpito ieri da un gravissimo lutto.

Del mondo dell’imprenditoria hanno presenziato Fedele Confalonieri, da sempre braccio destro di Berlusconi e presidente di Mfe-Mediaset, Guido Barilla, presidente dell’omonimo gruppo, l’amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera, Nerio Alessandri di Technogym, Luigi Ferraris a.d. delle Ferrovie dello Stato, oltre all’ex sindaco di Milano ed ex presidente Ubi, Letizia Moratti, l’ad di Mediobanca Alberto Nagel. Presenti tutti i dirigenti di Mediaset, Publitalia e Mondadori, compreso l’amministratore delegato del gruppo Antonio Porro, oltre all’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti.

Ma sono tantissime anche le personalità tv, di Mediaset e non solo, che sono state invitate a partecipare alla celebrazione. E poi ovviamente il mondo del calcio, con la squadra del Monza al completo, molti ex giocatori del Milan e gli allenatori che hanno fatto la storia del club rossonero: Massimiliano Allegri, Fabio Capello, Arrigo Sacchi.

Presenti anche l’ex compagna Francesca Pascale e l’ex moglie Veronica Lario.

Polemiche dalla Russia: “Non siamo stati invitati”

“La funzione commemorativa è oggi nel Duomo di Milano, alle 15:00 e poi i funerali nella villa di Berlusconi vicino a Milano. Non sappiamo ancora il livello di presenza straniera ai funerali, ma la parte russa non è stata invitata a questa cerimonia”. Queste le parole del consigliere del Cremlino Yuri Ushakov.