Benetton verso la vendita di Adr e il titolo corre

In attesa di conoscere il destino di Autostrade per l’Italia, la famiglia Benetton si prepara a varare un nuovo assetto strutturale e di Governance di Atlantia – Si pensa alla cessione di Adr e alla valorizzazione di Telepass

Gli occhi degli investitori di Piazza Affari sono puntati su Atlantia. A metà giornata il titolo è in vetta al Ftse Mib (+0,27%) con un rialzo dell’1,8% a 21,83 euro. Altissimi i volumi. A spingere gli acquisti sono alcune indiscrezioni pubblicate dal Sole 24 Ore secondo cui la famiglia Benetton sarebbe pronta a varare un riassetto del gruppo, definendo una nuova governance e una nuova struttura.

L’attenzione della Borsa è concentrata soprattutto sulla possibile cessione di Aeroporti di Roma. Secondo il quotidiano economico infatti, in attesa di capire cosa succederà sulle concessioni in capo ad Autostrade per l’Italia, Atlantia starebbe pensando di vendere Adr, mettendo sul mercato il 49% della società. In cifre si tratta di un affare da circa 5 miliardi di euro.

Tra le ipotesi in campo c’è anche quella di avviare procedure per valorizzare il pacchetto Telepass, il cui valore sarebbe simile a quello di Adr. L’idea sarebbe quella di aprire il capitale a terzi, in particolare fondi pensione, fondi sovrani o infrastrutturali, capaci di portare Atlantia su altri mercati. Per quanto riguarda la Governance, sul piatto c’è la nomina del nuovo amministratore delegato chiamato a sostituire Giovanni Castellucci. Anzi le nomine, perché i Ceo potrebbero essere due. Entro febbraio, scrive Il Sole 24 Ore “Atlantia avrà però un vertice composto da ben due ceo, uno più concentrato sulle attività casalinghe, e quindi presumibilmente Italia ed Europa, e uno dal respiro più internazionale”. Già partito il Totonomi: in base ai rumors in pole position per uno dei due posti dovrebbe esserci Carlo Bertazzo, già consigliere di Atlantia.