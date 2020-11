Benetton, cambio al vertice: Laghi al posto di Mion

Il professor Laghi, noto professionista romano e già commissario di Ilva e Autostrade, è il nuovo presidente di Edizione Holding, la finanziaria dei Benetton che lo ha nominato ieri sera nella speranza di trovare una mediazione con il Governo e di sbloccare il rebus Autostrade

Edizione Holding, la cassaforte della famiglia Benetton, che controlla Atlantia e a cascata Autostrade per l’Italia e tante altre società del gruppo, ha una nuova guida, decisa ieri sera da un consiglio straordinario. Dopo quasi un trentennio, salvo una breve periodo, lascia Gianni Mion, uomo di fiducia soprattutto di Gilberto Benetton, e al suo posto arriva alla presidenza di Edizione Holding il professor Enrico Laghi, già commissario di Ilva e Alitalia e professionista romano abituato a dialogare con le istituzioni.

La scelta di Laghi ha soprattutto l’obiettivo di sbrogliare il complicatissimo caso Autostrade e l’attitudine alla mediazione e la conoscenza dei principali protagonisti del Governo e dei ministeri competenti fa ritenere che il nuovo presidente di Edizione Holding, oltre a mettere d’accordo tutti i rami della famiglia Benetton, possa essere il passo decisivo per uscire dal tunnel. Non a caso i Benetton hanno nelle ultime ore accettato il piano finanziario che è alla base delle trattativa con il Governo e con Cdp per il completo riassetto di Autostrade.

Nei prossimi giorni si capirà se il rebus Autostrade possa finalmente risolversi con l’ingresso di Cassa depositi e prestiti come principale azionista e l’uscita di scena dei Benetton, finiti nella tempesta dopo il rovinoso crollo del Ponte Morandi di Genova e le intercettazioni telefoniche sulle manutenzioni autostradali non compiute che hanno portato all’arresto dell’ex Ad di Atlantia, Castellucci.