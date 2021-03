Condividi Twitter

Bansky “Bombe Love”: 93.100 € per un’opera serigrafica di 150 edizioni

Pubblicata da Pictures on Walls, Londra nel 2004, questo lavoro stimato € 30.200 – 51.700 e aggiudicato in asta online Phillips è il numero 122 da un’edizione di 150 (c’era anche un’edizione non firmata di 600), ed è accompagnato da un certificato di autenticità rilasciato da Pest Control.

Si è conclusa la corsa all’aggiudicazione online Phillips (23 – 30 March 2021) dell’opera su carta “Bombe Love” del 2004, firmata, datata e numerata “BANKSY 04 122/150” con timbro a secco dell’editore in basso a destra. Trattasi di una serigrafia a colori su carta 69,5 x 49,5 cm.



Biografia: L’artista di strada anonimo Banksy si è dedicato per la prima volta ai graffiti da giovane adolescente disilluso. Ispirato dalla fiorente comunità di graffiti nella sua città natale, Bristol, le opere di Banksy iniziarono ad apparire sui treni e sulle strade cittadine nel 1993, e nel 2001 le sue opere firmate e stampate erano spuntate in tutto il Regno Unito. Tipicamente realizzando le sue immagini con vernice spray e stampini di cartone, Banksy è in grado di raggiungere un livello di dettaglio meticoloso. La sua estetica è pulita e immediatamente comprensibile grazie alla sua capacità unica di distillare complesse affermazioni politiche e sociali in semplici elementi visivi. I suoi graffiti, dipinti e serigrafie usano la fantasia e l’umorismo per criticare satiricamente la guerra, il capitalismo, l’ipocrisia e l’avidità. Il suo spirito anti-establishment ha avuto un innegabile impatto sulla cultura di strada contemporanea di oggi. Bombe Love Qui di seguito altre opere recentemente aggiudicate: Codice a barre

2004

Serigrafia, su carta intessuta, con margini pieni.

I. 26,5 x 35,5 cm (10 3/8 x 13 7/8 in.)

S. 49,3 x 69,5 cm (19 3/8 x 27 3/8 pollici)

Numerata 16/600 a matita, impronta non firmata (c’era anche un’edizione firmata di 150), edita da Pictures on Walls, Londra, con allegato Certificato di autenticità emesso da Pest Control, incorniciato

Stima

£ 50.000 – 70.000 ♠

VENDUTO PER £ 75.600 Donuts (Strawberry)

2009



Serigrafia a colori, su carta Arches 88, con margini pieni.

I. 34 x 58,6 cm (13 3/8 x 23 1/8 pollici)

S. 55,9 x 76 cm (22 x 29 7/8 pollici)

Firmato e numerato 21/299 a matita rosa, edito da Pictures on Walls, Londra (con il loro timbro), con allegato Certificato di autenticità rilasciato da Pest Control, incorniciato.

Stima

£ 40.000 – 60.000 ♠

VENDUTO PER £ 75.600

Girl with Ballon

numerato “354/600” in basso a destra

serigrafia su carta intessuta

70 x 50 cm (27 1/2 x 19 5/8 pollici)

Eseguito nel 2004, questo lavoro è il numero 354 da un’edizione di 600 ed è accompagnato da un certificato di autenticità rilasciato da Pest Control.

Stima

£ 100.000 – 150.000 ♠

VENDUTO PER £ 189.000 Moonkey Queen

2003

numerato “179/750” in basso a destra

serigrafia a colori su carta intessuta

immagine 48,3 x 33,5 cm. (19 x 13 1/4 pollici)

foglio 49 x 34 cm. (19 1/4 x 13 3/8 pollici)

Pubblicato da Pictures on Walls, Londra nel 2003, questo lavoro è il numero 179 da un’edizione non firmata di 600 (c’era anche un’edizione firmata di 150), ed è accompagnato da un certificato di autenticità rilasciato da Pest Control.

Catalogazione completa

Stima

HK $ 60.000 – 80.000

6.500-8.700 €

$ 7.700-10.300

VENDUTO PER HK $ 504.000 Pulp Fiction

2004

numerato “525/600” con il timbro a secco dell’editore in basso a destra

serigrafia a colori su carta intessuta

immagine 41,8 x 63 cm. (16 1/2 x 24 3/4 pollici)

foglio 47,8 x 69 cm. (18 7/8 x 27 1/8 pollici)

Pubblicato da Pictures on Walls, Londra nel 2004, questo lavoro è il numero 525 da un’edizione non firmata di 600 (c’era anche un’edizione firmata di 150), ed è accompagnato da un certificato di autenticità rilasciato da Pest Control.

Catalogazione completa

Stima

HK $ 200.000 – 300.000

€ 21.700-32.500

$ 25.600-38.500

VENDUTO PER HK $ 806,400