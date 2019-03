Bankitalia, Visco lancia l’allarme sull’economia italiana

il Governatore della Banca d’Italia evidenzia la debolezza della politica di bilancio del Governo e chiede una vera rioforma tributaria, che manca dagli anni ’80 – Difesa della Vigilanza e lancia una frecciata anche a Gentiloni per la lentezza nella gestione della crisi Mps

Bankitalia lancia un altro allarme sull’economia italiana. Il governatore Ignazio Visco, nel corso della presentazione del libro ” Il sentiero stretto e oltre”, dell’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan in collaborazione con Dino Pesole, ha affondato la lama sulla gestione della politica economica italiana degli ultimi anni: “L’economia corre rischi concreti. Col senno di poi, forse la politica di bilancio avrebbe potuto essere più prudente”.

I timori di Visco arrivano subito dopo la doccia gelata dell’Ocse che vede l’Italia in recessione (al meno 0,2 per cento per l’intero 2019) e i dati Istat della produzione industriale che hanno sì fatto registrare un rimbalzo dell’ 1,7 per cento a gennaio rispetto a dicembre, dopo quattro mesi di cali ininterrotti, ma la media del trimestre novembre- gennaio resta negativa dell’ 1,8 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. L’attacco comunque non è solo a questa legislatura, ma il richiamo di Visco va più generale sulla necessità in Italia di una riforma tributaria strutturale a quarant’anni dall’ultimo intervento: “Credo che sia ora”, anziché rincorrere e dibattere ancora di opzioni parziali come “gli 80 euro, l’abbassamento delle imposte per coloro che hanno un reddito inferiore ad un tot e l’appiattimento delle tasse sul lavoro”. Insomma una riforma radicale invece che tanti rimedi incompleti, tra i quali vanno sicuramente annoverati anche reddito di cittadinanza e prepensionamenti.

Il governatore della Banca d’Italia, da settimane sotto pressing da parte della maggioranza gialloverde, è stato invece cauto sul dossier nomine. “Non ho dubbi né sui governi passati né su questo governo: il rispetto per la nostra autonomia c’è sempre”. Visco poi non ha eluso il tema cruciale della vigilanza sul sistema creditizio, oggetto di ripetuti attacchi da parte di leghisti e grillini. “Bankitalia, come un medico, non può impedire la malattia, può renderla meno forte e curarla, il sistema comunque ha resistito”. Al contrario la politica avrebbe potuto fare meglio: “I governi Renzi e Gentiloni hanno portato a termine con difficoltà ed eccessiva lentezza la soluzione della crisi di Mps”. La frecciata ha raggiunto l’ex presidente del Consiglio Gentiloni, presente al dibattito, che ha anche replicato un po’ stizzito: «Nessuno è infallibile: anche Bankitalia fa errori”.