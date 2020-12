Banco Bpm rinnova l’intesa con Credit Agricole su Agos Ducato

La banca guidata da Giuseppe Castagna ha comunicato di aver sottoscritto un nuovo accordo con Credit Agricole che modifica ed estende le condizioni stabilite a fine 2018

Banco Bpm ha firmato un “amendment agreement” con Credit Agricole per “consolidare ulteriormente la partnership in essere nell’ambito delle attività di consumer finance in Italia di Agos Ducato”, società finanziaria controllata al 39% da Banco Bpm e al 61% da Credit Agricole. A comunicare le novità, attraverso una nota, è direttamente la banca guidata da Giuseppe Castagna.

Il nuovo accordo prevede alcuni cambiamenti agli accordi sottoscritti il 30 novembre del 2018, stabilendo “nuove opportunità per Agos Ducato di espandere ulteriormente la propria base di clientela e migliorare il costo del funding”.

Prevista inoltre l’estensione “fino a ulteriori 24 mesi”, e dunque fino al 31 luglio del 2023, del termine valido per l’esercizio dell’opzione di vendita (put option) riferita a una quota partecipativa del 10% del capitale di Agos Ducato detenuta da Banco Bpm, al prezzo di esercizio già convenuto di 150 milioni”. A Piazza Affari il titolo Banco Bpm cede il 4%, in una giornata difficilissima per l’Intero Ftse Mib (-3,5%) e per le altre Borse europee, zavorrate dalle novità provenienti da Londra sulla nuova variante di Covid-19 in circolazione. In rosso l’intero comparto, con il Ftse Italia banche in ribasso del 4,04%.