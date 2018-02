Banco Bpm: la cessione di Banca Aletti dà sprint all’utile e il titolo vola

Il primo bilancio post-fusione della banca guidata da Castagna segna per il 2017 un utile di 558 milioni grazie anche alla vendita di Banca Aletti e la Borsa festeggia con un rialzo del titolo del 5% – Colpo d’acceleratore sulla cessione degli Npl

Gli investitori di Piazza Affari, che oggi hanno inondando il titolo con una vera e propria pioggia di acquisti (+5.09%), ci avevano visto lungo scommettendo sui conti di Banco Bpm.

L’Istituto guidato da Giuseppe Castagna ha chiuso il bilancio 2017, il primo dopo la fusione tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano, con un utile pari a 558 milioni di euro derivante soprattutto da una plusvalenza legata alla cessione di Aletti Gestielle al gruppo Anima.

Tralasciando le voci non ricorrenti, il risultato netto “adjusted” è pari a 13,54 milioni, mentre i proventi operativi “core” hanno raggiunto quota 4,2 miliardi, in crescita del 4,9% (+4,2% “adjusted”) rispetto al dato di due anni fa. Gli oneri operativi scendono del 18,8% a 3,05 miliardi, (-3,6% ‘adjusted’).

In forte crescita il risultato della gestione operativa, pari a 1,57 miliardi, che segna addirittura un rialzo del 60,9% rispetto ai 981 milioni del 2016 (+0,9% ‘adjusted’).

Oltre ad approvare i conti, Banco Bpm ha comunicato al mercato l’intenzione di ingranare la quinta sulla cessione degli Npl. Il nuovo piano di de-risking prevede un’incremento delle cessioni delle sofferenze dagli 8 miliardi inizialmente previsti dal precedente piano fino a 13 miliardi di euro al 2020. Da sottolineare che a fine dicembre, l’ad Castagna aveva già rivisto al rialzo i target sui Non Performing Loan, arrivando a 11 miliardi di euro. Lo stock dei crediti deteriorati della banca passerà dunque dai 30 miliardi di fine 2016 a circa 13 miliardi al 2020, con un calo di 17 miliardi di euro. Già nel 2017 i suddetti crediti sono calati di 3,2 miliardi di euro, con un’incidenza sul totale degli impieghi in ribasso dal 14,7 al 12%.

Il Cet 1 proforma si assesta al 12,02%, tenendo in considerazione anche l’impatto negativo del nuovo principio contabile Ifrs9 entrato in vigore dal gennaio di quest’anno.

In base a quanto si legge nella nota di Banco Bpm, l’istituto “ha sottoscritto un Memorandum of Understanding vincolante con BNP Paribas Securities Services per la cessione di un ramo d’azienda destinato all’esercizio delle attività di banca depositaria e fund administration”. I