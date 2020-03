Banco Bpm gestirà tesoreria di Cassa Previdenza delle Forze Armate

Il gruppo bancario guidato da Giuseppe Castagna gestirà il servizio di tesoreria della cassa Previdenziale delle Forze Armate per i prossimi tre anni.

La Cassa Previdenziale delle Forze Armate è stata istituita nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero della Difesa e gestisce i fondi previdenziali secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l’autonomia patrimoniale e contabile di ciascun Fondo.

“È per noi – ha commentato Francesco Minotti, Responsabile Istituzionali, Enti e Terzo Settore di Banco BPM – una grande soddisfazione e motivo di orgoglio l’esserci aggiudicati il servizio tesoreria della Cassa Previdenziale delle Forze Armate e rappresenta una conferma dell’impegno e proficua collaborazione di Banco BPM con le principali Istituzioni del Paese”.

Banco BPM e Ministero Difesa hanno recentemente siglato anche la convenzione per anticipo del Trattamento Fine Servizio, completando in questo modo l’offerta di prodotti specifici per l’intero comparto delle Forze Armate, dopo aver sottoscritto il medesimo accordo con l’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Arma dei Carabinieri e l’Aeronautica Militare.