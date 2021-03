Banco BPM e Anci: accordo anticipo Tfs a tassi agevolati

La convezione riguarda l’anticipo del trattamento di fine servizio al personale dei Comuni a tassi agevolati – Gli importi vanno da 50mila a 1 milione di euro

Banco BPM e Anni hanno firmato una convezione per l’anticipo del Tfs al personale dei comuni a tassi agevolati. L’intesa è stata firmata martedì 30 marzo 2021 dall’Amministratore delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e dal presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, presso la sede nazionale di Anci a Roma.

In particolare, la convenzione sottoscritta prevede, per il personale avente diritto dei Comuni che fanno parte della rete Anci, la possibilità di richiedere, in un’unica soluzione e a tassi agevolati, l’anticipo del trattamento di fine servizio (Tfs).

Gli importi finanziabili vanno da un minimo di 50mila euro a un massimo di 1 milione di euro, nel rispetto delle disposizioni della Banca d’Italia sul “credito ai consumatori”.

Nel corso degli anni, Banco BPM ha stipulato analoghe convezioni con le principali istituzioni come: il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Consiglio superiore della magistratura, la Presidenza del Consiglio, l’Avvocatura dello Stato, l’Associazione nazionale magistrati, il ministero dell’Interno, le forze di polizia, l’Arma dei Carabinieri, lo Stato maggiore della difesa e tutte le forze armate. Un percorso che ha visto crescere la presenza di Banco BPM nel mondo delle istituzioni grazie anche alla sua sede di piazza Montecitorio a Roma.

“La convezione, voluta anche dal Presidente dell’Anci Antonio Decaro, è un gesto di attenzione verso i dipendenti comunali, in considerazione anche del difficile momento che stiamo attraversando – ha dichiarato Enzo Bianco, Presidente del Consiglio nazionale dell’Anci -. Come Anni ci adoperiamo per far conoscere ai nostri Comuni questa importante opportunità”.

“Siamo orgogliosi di aver sottoscritto questa convenzione con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani – ha sottolineato Giuseppe Castagna, AD di Banco BPM -. Collaborare con Anci significa essere vicini a tutti quei comuni grandi e piccoli che costituiscono l’anima del nostro Paese. Questo accordo rappresenta per noi il consolidamento del sostegno alle primarie istituzioni e associazioni professionali del Paese e concretizza l’importante attenzione che Banco BPM rivolge alle professioniste e ai professionisti degli organi dello Stato italiano”.