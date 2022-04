Banco Bpm colloca bond perpetuo per 300 milioni di euro, richiamabile dal 2027

I bond, riservati a investitori istituzionali, sono emessi alla pari, pagano una cedola semestrale, fissa e non cumulativa pari al 7%

Martedì Banco Bpm ha concluso con successo l’emissione di un bond perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 300 milioni di euro. Lo annuncia la Banca in una nota, spiegando che “l’operazione si inserisce nell’ambito dell’efficientamento della struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Additional Tier 1 del Gruppo, rafforzandone ulteriormente la posizione patrimoniale£.

I bond, riservati a investitori istituzionali, sono emessi alla pari, pagano una cedola semestrale, fissa e non cumulativa pari al 7% e potranno essere richiamati da Banco Bpm ogni sei mesi a partire dal 12 aprile 2027.

Nel caso in cui il richiamo non avvenga, la nuova cedola a tasso fisso sarà determinata “sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo)”, spiega ancora l’istituto di credito.

Il pagamento della cedola “è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni. Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%”.

Quanto alla domanda, gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fund managers (84%), banche (7%) e assicurazioni e fondi pensioni (7%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 42% e la Francia con il 15%) e dell’Italia (20%).

Morgan Stanley – informa la banca – ha agito in qualità di Sole Bookrunner, insieme a Banca Akros (parte correlata dell’emittente1) in qualità di Other Bookrunner.

Il 9 marzo Banco BPM ha concluso il collocamento della sua prima emissione di Green Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 5 anni.