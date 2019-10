Banco Bpm-Banco Alimentare: raccolte 7 tonnellate di alimenti

Presso 30 sedi di Banco Bpm si è tenuta una colletta alimentare che ha raccolto 6.840 kg di viveri destinati ad associazioni convenzionate con Banco Alimentare.

Banco Bpm, insieme a Fondazione banco Alimentare onlus, ha organizzato lo scorso 10 ottobre un’attività di raccolta degli alimenti presso 30 sedi dell’istituto di credito dislocate in tutta Italia, da Milano a Verona, passando per Roma, Napoli, Foggia, Catania ecc.

“Nell’occasione – fa sapere Banco Bpm – sono stati donati e raccolti viveri non deperibili: alimenti per l’infanzia, omogeneizzati, legumi, pelati e sughi in lattina. 6.840 kg che saranno destinati alle associazioni del territorio convenzionate con Banco Alimentare”.

“Anche quest’anno Banco BPM ha voluto affiancare Banco Alimentare in questa importante iniziativa, consolidando ancora una volta lo storico impegno nei confronti di chi ha bisogno di aiuto. – ha dichiarato Salvatore Poloni, Condirettore Generale di Banco BPM – In questo modo abbiamo rinsaldato ulteriormente il già forte legame con i territori, generando valore e sostegno in favore del tessuto economico-sociale in cui è presente. L’ampia partecipazione che abbiamo registrato – ha concluso Poloni – testimonia la grande sensibilità e generosità dei colleghi e, nel complesso, la bontà di un’iniziativa davvero meritevole”.

“Ancora una volta gli amici di Banco BPM hanno voluto collaborare con Banco Alimentare nell’opera di sostegno alle famiglie in difficoltà economica – ha commentato Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus – Ringraziamo tutti coloro che con il loro impegno e la loro generosità hanno anche quest’anno reso possibile questo importante e concreto gesto di sensibilizzazione e di solidarietà”.