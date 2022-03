Banco Bpm accordo per la cessione del 39,5% di Factorit alla Popolare di Sondrio per 75 milioni

Banco Bpm cede la sua quota capitale della società di factoring alla Popolare di Sondrio per 75 milioni di euro, che sale così 100% – L’operazione verrà conclusa entro la fine di marzo

Banco Bpm accordo vincolante con Banca Popolare di Sondrio per Factorit. L’istituto bancario ha raggiunto un accordo vincolante per la cessione della partecipazione del 39,5% detenuta in Factorit. L’istituto valtellinese, che già deteneva il 60,5%, prende il controllo della società milanese. Il controvalore dell’operazione è pari a 75 milioni di euro – in linea con il valore al quale la quota partecipativa è inscritta nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 – e non è soggetto a successivi aggiustamenti.

Factorit, intermediario ex art. 106 del Testo Unico Bancario, opera nell’anticipazione, nell’incasso di crediti commerciali e nei servizi connessi, con oltre 2mila clienti distribuiti su tutto il territorio nazionale. La società è il quarto operatore a livello nazionale e offre alle imprese operanti in Italia e all’estero una gamma completa di prodotti di factoring, in grado di soddisfare le loro esigenze in termini di finanziamento, garanzia e gestione dei crediti commerciali. Nel corso del 2021 sono stati acquisiti crediti per 15,3 miliardi di euro con un impiego medio di circa 3 miliardi di euro.

Il perfezionamento dell’operazione, che si inserisce nell’ambito della più generale azione di razionalizzazione del portafoglio partecipazioni intrapresa negli ultimi anni da Banco Bpm, non comporta quindi alcun impatto a conto economico, mentre genera un impatto positivo sul CET1 Ratio Fully Phased pari a 14 punti base rispetto al dato del 31 dicembre 2021.