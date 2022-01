Banche popolari: convegno internazionale su cooperazione bancaria

L’appuntamento, promosso da Assopopolari, è per il prossimo marzo e coinvolgerà la rete delle banche popolari e del territorio con la presenza di realtà medio–piccole che operano soprattutto in Asia e Africa

Nel prossimo mese di marzo, Assopopolari – Associazione nazionale fra le banche popolari – terrà un convegno internazionale sulle prospettive della cooperazione bancaria in un’economia globalizzata ma colpita da una crisi profonda che rischia di cronicizzarsi. Il convegno coinvolgerà la rete delle banche popolari e del territorio con la presenza sia dei colossi della cooperazione bancaria sia di realtà medio–piccole che operano soprattutto in Asia e Africa.

“Un mondo ecologicamente e socialmente più sostenibile è possibile – ha dichiarato Giuseppe De Lucia Lumeno, segretario generale di Assopopolari, nel presentare l’iniziativa – La sfida per realizzarlo è aperta e la cooperazione bancaria, in particolare quella del credito popolare, connessa da sempre all’economia reale, giocherà un ruolo essenziale in una dimensione che non potrà che essere internazionale”.





I numeri della cooperazione bancaria. Oltre 230 mila istituti, 524 milioni di soci e 820 milioni di clienti, 9.700 miliardi di euro di raccolta e 7.700 miliardi di euro di impieghi, pari rispettivamente al 13% e al 8% del Pil mondiale.