Banche, i nuovi vertici dell’Associazione per lo Studio dei Problemi del Credito

Ercole P. Pellicanò confermato presidente con Marcello Messori e Beniamino Quintieri vicepresidenti – Catricalà, Cipolletta e Ghizzoni tra le new entry – Cucuccio resta Direttore Generale

Sono stati rinnovati lo scorso 19 febbraio, per il triennio 2020/2022, gli organi direttivi dell’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (ANSPC), l’Associazione fondata dal Presidente Giuseppe Pella nel 1964. Confermati alla Presidenza Ercole P. Pellicanò; alla Vice Presidenza Marcello Messori e Beniamino Quintieri, affiancati nel Consiglio Direttivo dalle new entry Francesco Alfonso, Antonio Catricalà, Innocenzo Cipolletta, Liliana Fratini Passi e Federico Ghizzoni.

A loro si uniscono Giampiero Auletta Armenise, Fabio Cerchiai, Davide Croff, Maria Bianca Farina, Giovanni Ferri, Salvatore Maccarone, Valter Mainetti , Gaetano Miccichè, Enzo Moavero Milanesi, Massimo Sanson, Domenico Siclari, Luca Tomassini, che vengono confermati. Filippo Cucuccio rimane Direttore Generale.