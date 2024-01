Banca Sistema: oltre 5,5 miliardi di euro e +26% di crescita del factoring nel 2023

L’istituto milanese ha consolidato la sua attività Factoring portando i volumi di crediti acquistati oltre i 5,5 miliardi di euro. Creato anche un nuovo team specializzato nelle attività di servicing e di paying agent

Banca Sistema, specializzata nell’acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha chiuso il 2023 consolidando la sua attività di factoring con una crescita annua del 26%, portando i volumi di crediti acquistati a oltre 5,5 miliardi di euro. La banca conferma il suo ruolo di leader nel factoring a supporto delle imprese fornitori della Pubblica Amministrazione.

Nel corso dell’anno, il portafoglio clienti è cresciuto ulteriormente, accogliendo oltre 160 nuovi clienti e mostrando una diversificazione positiva sia nelle attività che nelle dimensioni delle aziende coinvolte nei deal conclusi.

Ampliati i servizi offerti

La Banca Sistema ha proseguito nella sua strategia di sviluppo e rafforzamento del posizionamento, ampliando i servizi offerti con la creazione di un team specializzato nelle attività di servicing e di paying agent per veicoli di cartolarizzazione e emissioni di mini-bond.

Il nuovo team ha recentemente svolto il ruolo di paying agent e centro servizi per l’emissione di un mini-bond fino a 2 milioni di euro per Prodea Group, una media company nel settore eventi ed intrattenimento specializzata in tecnologie innovative come il 3D e i virtual set.

“L’esercizio 2023 si è confermato un anno molto importante e positivo per il Factoring e i volumi conseguiti ci consentono di affrontare il mercato con una base ancora più solida e strutturata per il futuro, mettendo a disposizione dei nostri clienti competenze e specializzazioni sempre più vicine e aderenti alle loro esigenze. La diversificazione delle attività ci consente di ampliare ulteriormente i servizi a supporto delle imprese e ciò rappresenta un punto determinante considerata la centralità delle PMI per l’intero sistema economico del nostro Paese.” ha commentato Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema.