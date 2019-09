Banca Sistema, il factoring supera i 2 miliardi

L’istituto registra un’ulteriore crescita dei volumi, superando la soglia dei 2 miliardi di crediti acquistati e confermandosi il primo operatore in Italia nel factoring verso la PA.

Continua la crescita a doppia cifra del factoring di Banca Sistema, che ha superato i 2 miliardi di euro di volumi di crediti acquistati al 24 settembre 2019, dopo il già interessante avvio del primo semestre dell’anno con 1,4 miliardi di euro di volumi factoring registrati al 30/06/2019 (in crescita del 25% rispetto allo stesso periodo del 2018).

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo traguardo ed ulteriore crescita che, in termini di volumi, conferma Banca Sistema quale primo operatore in Italia specializzato nel factoring verso la Pubblica Amministrazione – ha commentato Andrea Trupia, Direttore Commerciale Factoring di Banca Sistema -. L’estensione dello Split Payment ha avuto effetti benefici sulla gestione dei crediti fiscali, che hanno contribuito in modo significativo al consolidamento del nostro business”.

“La nostra crescita a doppia cifra – ha aggiunto Trupia, citando i dati di Assifact – si inserisce nel contesto più ampio del mercato italiano del factoring, il terzo per dimensioni in Europa dopo Regno Unito e Francia, e che continua a mostrare robusti tassi di crescita. Al 31 luglio 2019 si è assistito a un incremento complessivo dei volumi pari a oltre il 10% e negli ultimi dieci anni gli impieghi del settore verso le imprese sono raddoppiati, a dimostrazione del costante e fattivo supporto fornito all’economia reale”.

La banca, fondata nel 2011, è anche quotata alla Borsa di Milano nel segmento Star: nell’ultimo mese, dopo un’estate di ribassi, ha avviato un recupero che l’ha portata a guadagnare quasi il 15% negli ultimi 30 giorni.