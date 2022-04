Banca Popolare di Sondrio: utili +152% nel 2021, in arrivo un dividendo 2022 da 0,22 euro

Crescono raccolta (+14%), finanziamenti (+6%) e patrimonio netto – L’assemblea ha inoltre rinnovato un terzo del Cda con la nomina di cinque nuovi consiglieri, tra Venosta

L’assemblea della Banca Popolare di Sondrio ha approvato il bilancio 2021, chiuso con un utile netto pari a 268,634 milioni di euro, in rialzo del 152,01% su base annua. Lo comunica l’istituto in una nota.

A livello consolidato, la raccolta diretta da clientela si attesta a 39.304 milioni (+10,53%), mentre quella indiretta arriva a 40.982 milioni (+17,77%) e quella assicurativa a 1.909 milioni (+11,19%). La raccolta complessiva da clientela tocca quindi quota 82.195 milioni (+14,04%). I finanziamenti alla clientela raggiungono invece i 31.059 milioni (+5,72%), mentre le sofferenze nette sono pari allo 0,62% dei crediti verso la clientela.

Il patrimonio netto consolidato, compreso l’utile d’esercizio, ammonta al 31 dicembre 2021 a 3.270,494 milioni, con un aumento di 272,923 milioni su anno (+9,10%), determinato dalla contabilizzazione dell’utile dell’esercizio in rassegna, nonché dall’incremento delle riserve.

Coefficienti patrimoniali

Sul fronte patrimoniale, al 31 dicembre 2021 il CET1 Capital Ratio segna 15,78%, mentre il Total Capital Ratio si attesta a 18,88% (phased-in). Il Texas Ratio, calcolato come rapporto tra il totale dei crediti deteriorati netti e il patrimonio netto tangibile, raggiunge il 25,8%.

Banca Popolare di Sondrio: ecco il dividendo 2022

L’assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo unitario lordo paria a 0,20 euro. Lo stacco avverrà il 23 maggio e la cedola sarà messa in pagamento dal 25. L’utile sarà quindi utilizzato in base a questa suddivisione: 90,677 milioni per i dividendi, 121,122 milioni per le riserve e 0,3 milioni per il fondo beneficienza.

Cda rinnovato per un terzo

Infine, come previsto dallo statuto, il Cda è stato rinnovato per un terzo con la nomina di cinque nuovi amministratori: Francesco Venosta, Federico Falck, Anna Doro, Nicola Cordone e Serenella Rossi (gli ultimi tre sono indipendenti).

Leggi anche – Banco Bpm accordo per la cessione del 39,5% di Factorit alla Popolare di Sondrio per 75 milioni