Banca Ifis, via libera del governo all’Opas su illimity Bank senza Golden Power

Banca Ifis ha annunciato che il governo ha deciso di non esercitare i poteri speciali sul l’Opas su illimity Bank, lanciata l’8 gennaio 2025

Il governo ha dato il suo benestare all’Opas lanciata da Banca Ifis su illimity Bank. Con la delibera trasmessa alla banca guidata da Ernesto Fürstenberg Fassio, la presidenza del Consiglio dei ministri ha accolto la proposta del ministero dell’Economia e delle Finanze di non esercitare i poteri speciali previsti dalla normativa sul Golden Power. Un passo decisivo, che, dopo il via libera dell’Antitrust, spiana la strada all’operazione.

Opas confermata, attesa per il documento Consob

L’autorizzazione, ricevuta il 14 marzo 2025, conferma quindi l’efficacia dell’Opas, con cui Banca Ifis punta ad acquisire l’intero capitale sociale di illimity. L’offerta, annunciata a gennaio, prevede un corrispettivo di 3,55 euro per azione, composto da 0,10 azioni di nuova emissione e una componente in denaro pari a 1,414 euro, per un valore complessivo di 298,49 milioni di euro.

A questo punto, l’attenzione si sposta sul documento di offerta, depositato presso Consob il 27 gennaio 2025 e in attesa di pubblicazione. Nel frattempo, con la certezza che l’operazione può procedere senza vincoli, la banca ha confermato oggi, lunedì 17 marzo, che la condizione di efficacia dell’offerta è stata soddisfatta. E i mercati? Entrambi i titoli viaggiano in territorio positivo: Banca Ifis +0,46% a 21,78 euro per azione; Illimity +0,74% a 3,53 euro per azione.