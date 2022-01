Banca Ifis premiata per la parità di genere: il 40% top manager è donna

L’istituto guidato da Frederik Geertman si certifica per parità di genere dal Winning Women Institute – Con il 54% della popolazione aziendale femminile e il 40% dei top manager donna

Banca Ifis è la prima nel settore banking certificata per la parità di genere. Con il 54% della popolazione aziendale femminile e il 40% dei top manager donna, è la media più alta del settore secondo il Winning Women Institute, società impegnata nella diffusione del principio della gender equality all’interno del mondo del lavoro. In Banca la percentuale di promozioni al femminile su base annua è del 55%, la percentuale di neoassunte negli ultimi due anni è del 47%. Anche sotto il profilo governance, il Consiglio di amministrazione dell’istituto guidato da Frederik Geertman vede un 41% dei componenti di genere femminile.

Tra le figure femminili ci sono: la responsabile direzione Npl e Ad di Ifis Npl Investing, la direttrice generale di Ifis Npl Servicing, la Cfo, la responsabile della funzione antiriciclaggio e della direzione affari legali e societari, la direttrice della comunicazione, marketing e relazioni esterne.





Ad oggi sono solo 22 le aziende certificate col bollino rosa del Winning Women Institute e Banca Ifis è la prima del settore banking ad ottenerlo in Italia. Le leve oggetto di valutazione sono quattro: opportunità di crescita in azienda; equità remunerativa e processi human resources; politiche per la gestione della gender diversity e infine policy per la tutela della maternità.

L’impegno di Banca Ifis sul fronte della parità di genere si declina nelle politiche di conciliazione vita-lavoro e nel welfare a supporto delle esigenze familiari, in particolare a sostegno della maternità, dei congedi parentali e altre situazioni di difficoltà familiare, grazie all’attivazione del part-time o dello smartworking.

Inoltre, l’istituto bancario sostiene studi e ricerche di settore e iniziative di formazione ed empowerment per aiutare le giovani studentesse nei percorsi legati alle discipline Stem. A tal proposito, Banca Ifis ha siglato una partnership con l’associazione Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova per l’erogazione di 4 borse di studio. E per quanto riguarda lo sport, offre il suo supporto alle atlete attraverso il sostegno e la sponsorizzazione della Sampdoria Women, quest’anno al suo debutto in serie A.