Banca Ifis potenzia il sostegno alle imprese con nuove garanzie Sace per l’innovazione e la sostenibilità

Due nuove convenzioni tra Banca Ifis e Sace per ampliare gli strumenti a sostegno delle imprese italiane. La “Garanzia Futuro” facilita l’accesso al credito per progetti di innovazione digitale e tecnologica, mentre la “Garanzia Green” supporta le aziende nella transizione ecologica

Banca Ifis ha siglato due nuove convenzioni con Sace, il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, per ampliare gli strumenti a sostegno delle imprese italiane. Le convenzioni includono la “Garanzia Green” per finanziare progetti di transizione ambientale e la “Garanzia Futuro” per supportare l’internazionalizzazione delle imprese, l’innovazione tecnologica e digitale, lo sviluppo delle filiere strategiche e gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.

La Garanzia Futuro

Attraverso la “Garanzia Futuro” di Sace, Banca Ifis potenzia il sostegno alle imprese italiane che vogliono investire in innovazione digitale e tecnologica per affrontare le sfide dei mercati globali. La garanzia copre finanziamenti tra 50mila e 50 milioni di euro, con una durata minima di 2 anni, offrendo una copertura del 70% da parte di Sace.

La Garanzia Green

Con la “Garanzia Green”, Banca Ifis, invece, offre soluzioni per le imprese che cercano finanziamenti per progetti mirati a ridurre l’impatto ambientale e integrare tecnologie per diminuire le emissioni nella produzione di beni e servizi. Questo strumento è destinato a società italiane con un fatturato fino a 500 milioni di euro e prevede finanziamenti tra 50mila e 50 milioni di euro, con una durata minima di 2 anni e una copertura di Sace dell’80%.

Banca Ifis, Berna: “soluzioni che rafforzano due pilastri della nostra strategia”

“Questo doppio accordo con Sace amplia la gamma di strumenti a disposizione della nostra rete commerciale per supportare le imprese. Si tratta di soluzioni che rafforzano due pilastri della nostra strategia: la transizione sostenibile e l’innovazione tecnologica. Siamo convinti che questi due prodotti, uniti a quelli già in essere nel campo del sostegno al circolante tramite il factoring e di supporto agli investimenti tramite leasing e noleggio, ci consentiranno di consolidare il nostro ruolo di riferimento per tutte quelle imprese italiane che vogliono mantenersi competitive con investimenti di lungo periodo”, ha dichiarato Andrea Berna, Responsabile Commercial Banking di Banca Ifis.

“L’adesione di Banca Ifis alle nostre convenzioni Green e Futuro testimonia l’importanza delle partnership con i principali attori del Sistema Paese, grazie ai quali rafforziamo il nostro ruolo di sostegno alla digitalizzazione e alla transizione ecologica delle imprese italiane, soprattutto PMI, pilastro del nostro piano industriale Insieme 205”, ha affermato Daniela Cataudella, Head of Dynamic Business Solutions Sace.