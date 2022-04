Banca Ifis: il dividendo raddoppia e il Cda si allarga, con 7 donne su 13 membri. Vertici confermati

Il dividendo 2022 di Banca Ifis sarà pari a 0,95 euro per azione – Il numero dei consiglieri passa da 12 a 13, di cui 7 sono donne – Confermati Geertman ed Egon Furstenberg

Novità in casa Banca Ifis. L’assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato non solo il bilancio d’esercizio 2021, ma anche la distribuzione di un dividendo da 0,95 euro per azione, pari al doppio della cedola 2020, con stacco il 23 maggio, record date il 24 e messa in pagamento dal 25. Lo comunica l’istituto in una nota.

Ampliamento e nomina del Cda: 7 donne su 13 membri

I soci di Banca Ifis hanno poi dato il via libera all’incremento del numero dei consiglieri da 12 a 13. Per effetto dell’allargamento del Cda e con la nomina dei nuovi consiglieri (tra cui sette donne, con i nuovi ingressi di Paola Paoloni e Roberta Gobbi), la rappresentanza femminile sale dal 41 al 54%.

Tutti i nomi del Cda

Nel dettaglio, il nuovo Cda di Banca Ifis è composto da Simona Arduini, Antonella Malinconico, Beatrice Colleoni, Monica Billio, Sebastien Egon Fürstenberg, Ernesto Fürstenberg Fassio, Frederik Geertman, Monica Regazzi, Paola Paoloni, Giovanni Meruzzi, Luca Lo Giudice e Roberta Gobbi (tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti presentata dall’azionista di maggioranza La Scogliera) e Roberto Diacetti (tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali).

Banca Ifis: confermati Ad, Presidente e Vicepresidente

Al termine dell’assemblea degli azionisti, il neoeletto Consiglio d’amministrazione di Banca Ifis si è riunito e ha attribuito le cariche sociali, confermando Frederik Geertman nel ruolo di amministratore delegato, Sebastien Egon Furstenberg in quello di presidente ed Ernesto Furstenberg Fassio in quello di vicepresidente.