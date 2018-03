Banca IFIS, il bilancio online come un giornale da sfogliare

Prende ispirazione dalle app di giornali e riviste il bilancio interattivo 2017 dell’istituto, che ha archiviato l’esercizio con crescita e risultati eccellenti. Da mobile navigazione in modalità ‘swipe’.

É online il bilancio interattivo di Banca IFIS, che contiene i risultati dell’esercizio 2017 del Gruppo. Con un sito web dedicato (bilancio.bancaifis.it/it), l’istituto guidato dall’ad Giovanni Bossi pubblica per il quinto anno consecutivo il proprio bilancio online, sempre in doppia lingua ma con un mood grafico rinnovato. “Una scelta di trasparenza e di comunicazione che mira a far fruire al lettore contenuti “tecnici” in maniera semplice e con una user experience intuitiva”. spiega l’stituto attraverso una nota. Per il 2017 banca IFIS ha scelto di basare l’aspetto grafico del sito di bilancio interattivo su un modello di giornale online, facilmente sfogliabile grazie ad un indice chiaro e ad un percorso tra contenuti organizzato per “colonne”.

“I giornali online e le app ad essi legate sono pensate per una chiarezza immediata e un engagement diretto del lettore” spiega Mara Di Giorgio, responsabile Comunicazione del Gruppo. “Abbiamo quindi pensato che questa strategia potesse essere applicata anche al sito di bilancio 2017, e ci abbiamo provato. Passiamo ora la palla al web: le visite ed i commenti che riceveremo saranno centrali per capire se avremo raggiunto i risultati che ci siamo posti”.

Il sito di bilancio interattivo di Banca IFIS rispecchia inoltre i colori ed un video corporate con infografiche e grafici “non convenzionali”, pensati per rendere la lettura di contenuti tecnici più piacevole. Tra le sezioni iniziali anche la “Dichiarazione Non Finanziaria” che racchiude tutte le informazioni sulle iniziative di sostenibilità di Banca IFIS.

Per quanto riguarda la struttura, il sito si divide in tre sezioni principali: a sinistra i principali numeri dell’esercizio e dell’azione Banca IFIS, contenuti in un “factsheet” espandibile con un clic; in centro l’indice principale delle sezioni del sito, mentre a destra, sotto ad un video che in pochi minuti spiega l’identità di Banca IFIS, l’indice di dettaglio per orientarsi nelle varie voci di bilancio. La navigazione dei contenuti è ottimizzata per tutti i mobile al fine di offrire ai visitatori accessibilità sia da smartphone che da tablet, grazie alla funzione swipe, ovvero la navigazione touch “orizzontale” dei contenuti e delle pagine del sito.

Il sito di bilancio interattivo è un ulteriore strumento di comunicazione dei risultati finanziari che Banca IFIS adotta; oltre al sito, i risultati trimestrali del Gruppo sono condivisi nei principali social network con hashtag dedicati. Gli highlights dell’esercizio 2017 sono disponibili con l’hashtag #resultsYR17.