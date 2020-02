Banca Ifis colloca bond da 400 milioni

L’obbligazione è di tipo senior preferred – La domanda, proveniente per oltre il 60% da investitori esteri, ha superato di quasi tre volte l’importo offerto

Banca Ifis ha collocato martedì con successo un bond di tipo senior preferred da 400 milioni di euro. L’emissione, destinata a investitori professionali, rientra nella strategia di funding prevista dal piano industriale 2020-2022 dell’istituto.

La domanda, proveniente per oltre il 60% da investitori esteri, ha superato di quasi tre volte l’importo offerto. Il reoffer price è di 99,692 per un rendimento a scadenza dell’1,82% ed una cedola pagabile annualmente del 1,75%.

“Banca Ifis torna in modo strutturale sul mercato istituzionale a circa due anni dall’ultima emissione con l’obiettivo di diversificare le proprie fonti di finanziamento, rendendo il mercato del debito una scelta strategica consolidata – spiega Luciano Colombini, amministratore delegato dell’istituto – L’ultima emissione sigla dunque un positivo ritorno al dialogo con gli investitori istituzionali oltre a rappresentare i il primo step del nostro piano di funding che, come da business plan, è funzionale alla crescita profittevole del business e in particolare dei due segmenti industriali core: Non Performing Loans e Commercial Banking”.

L’obbligazione sarà quotata presso l’Irish Stock Exchange regulated market con un rating atteso di BB+ da parte di Fitch. La data di regolamento sarà il 25 febbraio 2020, la scadenza è fissata al 25 giugno 2024.

I joint bookrunners incaricati del collocamento del titolo e che hanno supportato Banca IFIS nell’operazione sono stati: Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International e Mediobanca.