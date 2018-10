Banca Guber lanciato nuovo prodotto digitale per risparmiatori

Banca Guber lancia il suo conto di deposito online vincolato per i risparmiatori Italia e si propone di ampliare l’offerta di servizi digitali con iniziative mirate alle PMI nei prossimi mesi. Non è esclusa la quotazione in borsa secondo l’ad Guarneri.

Deposito102 è il nuovo prodotto di Guber Banca: un conto di deposito online vincolato a medio-lungo termine, destinato ai risparmiatori privati italiani. A partire dall’8 ottobre, Deposito102 offrirà ai depositanti un’opportunità di investimento dei propri risparmi, con un rendimento basato su un tasso di interesse lordo su base annua fino al 2% per importi compresi tra 5.000 e 200.000 euro, vincolati da un minimo di 12 a un massimo di 60 mesi.

Non sono mancati gli scetticismi a fronte delle incertezze che si stanno abbattendo sui mercati e che sembrerebbero scoraggiare il lancio di un prodotto finanziario in questa fase, l’AD di Guber Francesco Guarneri ha risposto che “il mercato della raccolta si sta globalizzando: possiamo attirare i risparmiatori tedeschi, che a casa loro hanno tassi negativi, mentre qui ottengono fino al 2%, con la sicurezza della copertura fino a 100.000 euro garantita dal fondo interbancario di tutela dei depositi”.

Dopo aver ottenuto la licenza bancaria dalla BCE lo scorso marzo, Guber ha completato le operazioni di migrazione informatica che hanno permesso alla Banca di sviluppare Deposito102. Nei prossimi mesi Guber Banca amplierà la sua offerta di servizi digitali con iniziative mirate alle PMI, posizionandosi come banca specialistica, con 27 anni di esperienza nella gestione dei crediti deteriorati.

“Deposito102 è il primo step del progetto di sviluppo triennale, presentato al Regolatore, che dà inizio ad un nuovo capitolo nella storia di Guber. Il settore creditizio sta vivendo un processo irreversibile di disintermediazione caratterizzato da una crescente richiesta da parte delle aziende, anche di piccole dimensioni, di maggior efficienza e velocità nella gestione della credit policy”, ha dichiarato Francesco Guarneri, amministratore delegato di Guber Banca, in occasione della presentazione di Deposito102 presso la sede milanese di Microsoft. “Forte di un modello consolidato di finanza di processo su cui fonda la propria attività, Guber Banca intende posizionarsi nel mercato italiano quale challenger bank specializzata in una gestione attiva e dinamica della credit policy, in grado di anticipare il problema degli insoluti per le aziende partendo da una accurata profilazione dei rischi commerciali”.

Guarneri concludendo ha affermato: “La quotazione (in Borsa) per ora è un intento, non un progetto, ma non vogliamo precluderci alcun obiettivo di crescita”.