Banca Finint struttura bond da 10 milioni per Retex Spa

In qualità di arranger, Banca Finint ha finalizzato insieme a CDP, Finlombarda, Solven e Veneto Sviluppo un’innovativa operazione di bond a favore della tech company milanese. Una parte verrà utilizzata per completare l’acquisizione della società controllata veneta Venistar S.r.l.

Per la prima volta in Italia, un’operazione innovativa che prevede l’utilizzo combinato di un Basket Bond (ELITE Basket Bond Lombardia) e di un Minibond stand alone. Si tratta dell’operazione finalizzata da CDP, Finlombarda – società finanziaria della Regione Lombardia – Veneto Sviluppo, Solven, le BCC associate al Fondo Veneto Minibond e Banca Finint, a favore della tech-company specializzata nella fornitura di servizi IT per il mondo retail, Retex S.p.A., per un valore complessivo di 10 milioni di euro. Parte dei fondi saranno utilizzati per completare l’acquisizione della società controllata veneta Venistar S.r.l., dopo l’acquisizione della prima tranche avvenuta nel 2020.

Nello specifico, l’operazione è costituita da due prestiti obbligazionari, emessi contestualmente, pari a: Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda anchor investor dell’operazione ELITE Basket Bond Lombardia dal valore di 5 milioni di euro; Veneto Sviluppo assieme alle BCC associate al Fondo Veneto Minibond e Solven sono anchor investor nel Minibond standalone assieme a Finlombarda, Consultinvest SGR e Neafidi dal valore di 5 milioni di euro.

Il Gruppo Retex, fondato a Milano nel 2010, ha chiuso l’esercizio 2020 con ricavi consolidati pro-forma superiori a 40 milioni di euro e con un Ebitda margin del 10,5% grazie in particolare alle strategie di crescita per linee esterne che negli ultimi mesi hanno portato all’acquisizione di Venistar S.r.l. (nel Febbraio 2020), LEM ITC S.r.l. (nel gennaio 2021) e di Atoms S.r.l. (nel maggio 2021). Inoltre, la società appartiene al programma ELITE, il private market del Gruppo Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita.

Nell’operazione – si legge in una nota – lo Studio Legale RCCD ha svolto il ruolo di deal legal counsel, mentre lo studio Legance ha agito in qualità di advisor legale di CDP e Finlombarda per l’operazione Basket Bond. Banca Finint ha anche svolto i ruoli di Paying Agent e Issuing Agent dell’operazione e agito in qualità di Corporate Servicer, Servicer e Computation Agent per l’operazione Basket Bond.

“Non ci siamo fermati, anche nel contesto di eccezionale difficoltà dato dall’emergenza sanitaria. Abbiamo continuato a crescere, invece, e stiamo rispettando il piano di ulteriore sviluppo, fondato sulla crescita organica delle nostre attività e sull’integrazione di nuovi team, utili ad aumentare copertura e competitività della nostra offerta, tecnologica e di servizio – ha dichiarato Fausto Caprini, Amministratore Delegato di Retex S.p.A -. Questa operazione finanziaria è la premessa e, al tempo stesso, la migliore conferma della solidità del nostro impegno e della nostra visione di prospettiva”.

Michele Vietti, Presidente di Finlombarda: “La finanza alternativa si conferma uno strumento valido per le imprese che intendono diversificare le proprie fonti di approvvigionamento finanziario con strumenti complementari rispetto al credito tradizionale. La possibilità di combinare due prodotti del nostro portafoglio e di collaborare con altre istituzioni e soggetti finanziari rappresenta un’ulteriore occasione per offrire il nostro concreto sostegno alle imprese del territorio nella delicata fase di ripresa”.

Luigi Bussi, Responsabile della Direzione Corporate Investment Banking di Banca Finint: “Siamo molto soddisfatti di aver strutturato nel ruolo di arranger questa operazione al fianco di partner di primo livello. Si tratta di un’operazione di finanza innovativa che per la prima volta in Italia vede l’utilizzo combinato di una struttura di basket bond e di un minibond standalone che vengono emessi contestualmente”.

Massimiliano Lagreca, Amministratore Delegato di ELITE SIM: “Con grande piacere annunciamo oggi una nuova emissione all’interno dell’ELITE Basket Bond dedicato alle società lombarde. ELITE conferma il proprio impegno allo sviluppo dei mercati dei capitali attraverso la promozione di strumenti finanziari innovativi a servizio delle imprese e dell’economia reale, in particolare in questo momento storico di grandi sfide per le imprese del nostro Paese. All’interno dell’ecosistema ELITE, la Regione Lombardia conta oltre 300 società eccellenti, che hanno a disposizione uno strumento dedicato, a supporto dei propri progetti di crescita di medio-lungo termine”.