Banca d’Italia a Conto Arancio: stop a nuovi clienti

Il provvedimento di Via Nazionale dopo un’ispezione che ha rilevato carenze di Ing, la banca olandese del Conto Arancio, nel rispetto delle norme antiriciclaggio – La misura non riguarda gli attuali clienti della banca che in Italia sono 1,3 milioni.

Guai per la banca olandese Ing Bank: la Banca d’Italia ha infatti imposto alla succursale italiana di non aprire conti con la nuova clientela. La misura è stata varata in seguito a un’ispezione che si è protratta da ottobre 2018 allo scorso 18 gennaio. La decisione è stata presa in base alle risultanze dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. La misura non tocca i rapporti già in essere, quindi i clienti che hanno già un conto con Ing non sono interessati dal provvedimento.

Ing Bank ha comunicato di essere già attivamente impegnata nel rafforzare il suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio. L’impegno a realizzare rapidamente un piano di rimedio per affrontare e rimuovere le carenze della succursale italiana – si legge nel dispositivo della stessa Banca d’Italia – consentirà a via Nazionale di verificare che le debolezze sul fronte antiriciclaggio siano state rimosse.

“In stretta collaborazione e accordo con Banca d’Italia, Ing Italia sospenderà le attività di acquisizione di nuovi clienti – ha reso noto la banca – durante il periodo necessario per approfondire i piani di miglioramento ” con l’autorità di vigilanza. Ing assicura inoltre” che continuerà a offrire pieno servizio ai clienti esistenti in Italia. Nei prossimi giorni Ing lavorerà con impegno per indirizzare le mancanze e risolvere le criticità identificate”.