Banca AideXa conferma Roberto Nicastro Presidente e Federico Sforza AD. Aumento di capitale per l’arrivo di nuovi soci

Il consiglio di amministrazione di Banca AideXa, fintech italiana dedicata alle PMI, ha confermato le nomine dei co-fondatori. Convocata un’assemblea degli azionisti con una raccolta di capitali entro giugno 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Banca AideXa, fintech progettata per le piccole e medie imprese e le partite IVA italiane, ha deliberato le nomine per gli organi speciali confermando i due co-fondatori. Roberto Nicastro sarà il Presidente e Federico Sforza l’Amministratore Delegato.

Banca AideXa, prima fintech dedicata alle PMI, nasce nel 2020 (durante la pandemia) con l’obiettivo di semplificare l’esperienza di accesso al credito degli imprenditori italiani grazie ad un approccio 100% digitale.

Raccolta di capitali entro giugno 2023

Il CdA, per rafforzare ulteriormente la crescita della Banca, ha convocato l’assemblea degli azionisti, già sondati, per consolidare il patrimonio, con una raccolta di capitali entro giugno 2023. Ai soci attuali tra i quali Generali, Banca Sella, Banca Ifis e Isa SpA si aggiungono “nuovi importanti ingressi” ha precisato AideXa. Non sono stati rivelati i nomi dei nuovi soci o l’ammontare dei nuovi capitali.

300 milioni di finanziamenti erogati e oltre 6.000 clienti

Dopo avere ottenuto la licenza bancaria dalla BCE nel 2021, Banca AideXa ha chiuso un 2022 con una crescita 3 volte superiore rispetto all’anno precedente con 300 milioni di euro di finanziamenti erogati. Oltre 6.000 i clienti. Nel 2020 ha completato con successo la raccolta di 48 milioni di euro di capitale, il più grande primo round di finanziamento mai realizzato per una startup fintech italiana. Durante l’anno scorso ha stretto una partnership con BancoPosta per mettere a disposizione dei clienti di Poste Italiane la piattaforma tecnologica di Banca AideXa e offrire la possibilità di accedere a finanziamenti veloci, grazie all’algoritmo proprietario X Score. La banca nel corso del 2023 ha ampliato il portafoglio prodotti con X Conto, formula pensata per valorizzare la liquidità delle PMI e delle Partite IVA e consentire una operatività semplice, rapida e flessibile. AideXa permette a chi fa impresa di ricevere una proposta di finanziamento in pochi minuti e di vedersi accreditato sul conto corrente l’importo anche in qualche giorno, senza la necessità di firmare e caricare alcun documento cartaceo.

“Il rafforzamento di Banca AideXa rappresenta il riconoscimento del nostro valore e l’impegno per supportare il tessuto economico del Paese. L’auspicio è quello di innescare un circolo virtuoso per le PMI italiane e agevolare il loro accesso ai finanziamenti, e favorirne la crescita. Aver trovato il supporto di vecchi e nuovi soci ci permette di unire le forze con i maggiori player sul mercato e creare un ecosistema innovativo e florido” ha dichiarato Roberto Nicastro, Presidente di Banca AideXa.

“Se pensiamo di aver raggiunto questi risultati in pochi anni dalla nascita di AideXa, non possiamo che essere fieri della nostra crescita e positivi per quello che ci aspetta. La nostra missione è aiutare le piccole e medie imprese, e in linea con i nostri obiettivi, vogliamo consolidare la strategia, grazie al supporto di un gruppo sempre più solido, per valorizzare lo sviluppo delle realtà che sono l’ossatura dell’economia del Paese” ha commentato il Ceo Federico Sforza.

Con le delibere il CdA ora è composto da: