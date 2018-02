Bagnoli: bando da 19 milioni per la bonifica

La gara riguarda l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva degli interventi di bonifica e risanamento ambientale – L’importo delle opere da eseguire ammonta a 217 milioni.

Va in gara per un importo record la progettazione dei lavori di bonifica di Bagnoli. Invitalia ha pubblicato il bando da 19 milioni per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva degli interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree ex Ilva e ex Italsider, della colmata a mare e degli arenili Nord e Sud, ricadenti nel sito di interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio. L’importo delle opere da eseguire ammonta a 217 milioni. La superficie di intervento è pari a 126mila metri quadrati con una profondità media di rimozione di amianto ed eternit di due metri.