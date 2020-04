Aziende e digitalizzazione, il corso di JAC e Sme.UP

La collaborazione tra JAC Fondazione JobsAcademy e il Gruppo Sme.UP darà vita ad un corso in autunno: si otterranno competenze per accompagnare le aziende nella trasformazione digitale.

Accompagnare le aziende nella trasformazione digitale? Ci pensa il nuovo corso dedicato alla formazione degli specialisti, frutto della collaborazione tra JAC Fondazione JobsAcademy e il Gruppo Sme.UP. Il corso partirà in autunno e si rivolge sia a chi sta vivendo un percorso formativo alle superiori, agli appassionati dell’informatica, sia a chi è già nel settore e aspira a costruirsi una nuova figura professionale.

Grazie al metodo “learning by doing”, gli studenti avranno l’opportunità non solo di imparare dai professionisti di Sme.UP, ma anche di mettere in pratica quanto appreso direttamente in aula e in laboratori strutturati a favorire la didattica del corso. Gli specialisti per la digitalizzazione dei processi aziendali sono figure professionali che saranno sempre più indispensabili e ricercate nell’ottica del processo di trasformazione digitale che vivono le imprese e la previsione di inserimento nel mondo del lavoro al termine del biennio – che comprende due stage professionalizzanti di 400 ore – è del 95%, in linea con le percentuali di assunzione degli altri corsi di Jac.

JobsAcademy, che nasce per dare una risposta concreta alla richiesta e al bisogno di lavoro delle imprese, ha infatti da sempre un forte legame e dialogo costante con le aziende del territorio. Rappresenta il primo ITS in Italia per numero di corsi e per numero di studenti, e una delle prime risposte italiane alle scuole di alta specializzazione tecnologica, che già da decenni formano in Europa i cosiddetti super-tecnici. Il corso ha per oggetto tutte le attività, dai sistemi gestionali e ERP all’interconnessione in Cloud di macchinari in ottica Industria 4.0 e Internet of Things: si otterranno competenze sia da analista funzionale che da sviluppatore software.

“Il futuro è nelle mani dei più giovani ed è a loro che guardiamo – commenta Roberto Magni Vice President e M&A Manager del Gruppo Sme.UP -. La collaborazione con JAC nasce e si sviluppa con l’obiettivo di mettere a disposizione degli studenti tutte le competenze e il know-how di Sme.UP affinché i ragazzi di oggi possano diventare le figure professionali di domani, in uno scenario che sta diventando sempre più competitivo e nel quale le aziende richiedono competenze sempre più specifiche. Attraverso questo corso, insegniamo agli studenti in maniera specifica l’informatica applicativa necessaria alla gestione delle aziende del settore manifatturiero. Al termine del corso, tutti gli studenti metteranno in pratica le conoscenze acquisite svolgendo uno stage formativo presso il Gruppo Sme.UP, attraverso il quale potranno apprendere nella realtà cosa significa fare informatica applicativa”.

“Il nostro scopo – ha aggiunto Maurizio Andrea Orena Direttore generale della Fondazione ITS JobsAcademy – è quello di garantire ad ogni studente un’esperienza educativa e formativa concreta, che gli permetta di entrare nel mondo del lavoro con dignità, coerentemente alle sue aspettative e desideri. Un obiettivo importante e ambizioso, perché richiede che mentre si costruiscono le conoscenze e competenze professionali, bisogna lavorare per facilitare lo sviluppo e la maturazione della persona nelle cosiddette “soft skills”. Quindi, quale opportunità migliore della partnership tra la Fondazione e una azienda leader del proprio settore, unendo le specializzazioni verso un unico comune obiettivo, il nostro studente, futuro lavoratore”.