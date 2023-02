Autogrill: parere positivo Cda a nomina Roverato come nuovo Ad. Cooptati 6 nuovi amministratori

Nei porssimi giorni è prevista una nuova riunione del Cda per la nomina di Roverato e di un nuovo pesidente

Il consiglio di amministrazione di Autogrill ha cooptato sei nuovi amministratori e ha dato una valutazione preliminare positiva alla nomina di Paolo Roverato quale nuovo Ad.

Roverato, che la settimana scorsa si è dimesso dalla carica di presidente, è stato indicato alla guida della società dal nuovo azionista di riferimento Dufry, e prenderà il posto del dimissionario Gianmario Tondato Da Ruos, che era nel gruppo Autogrill dal 2000.

Nei prossimi giorni è prevista un nuova riunione del Cda che nominerà Roverato e il nuovo presidente, oltre alla composizione dei nuovi comitati consiliari, dice una nota.

I sei nuovi consiglieri non esecutivi cooptati sono: Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol Espel.

Le nomine saranno efficaci dal trasferimento a Dufry della partecipazione del 50,3% detenuta in Autogrill da Edizione tramite la controllata totalitaria Schema Beta.

L’avvicendamento degli amministratori

L’avvicendamento degli amministratori era stato comunicato il 23 gennaio (sostituiranno quelli che hanno rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi alla stessa data). Come si legge in una nota, il Cda “ha espresso unanimi parole di sincero ringraziamento agli amministratori uscenti per l’attivita’ svolta nell’ambito consiliare e in particolare al chief executive officer Gianmario Tondato Da Ruos, che ha prestato la sua attivita’ nel gruppo Autogrill dal 2000, per l’importante contributo apportato nel corso degli anni e per il ruolo cruciale svolto nella crescita del Gruppo Autogrill”.

Il luglio scorso tra Autogrill e l’elvetica Dufry era stata firmata una fusione da cui dovrebbe nascere un gruppo globale nel settore dei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia, con ricavi combinati di oltre 12 miliardi di euro ed un Ebitda di circa 1,3 miliardi (dato 2019 – pre pandemia).

Il closing dell’operazione era stato indicato per il primo trimestre di quest’anno, quando Dufry lancerà un’opa rivolta agli azionisti di minoranza di Autogrill (finalizzata al delisting) al prezzo di 6,33 euro. Oggi il titolo Autogrill quota 6,69 euro in calo dello 0,68%.