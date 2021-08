Auto: più domanda, crisi di chips e prezzi in aumento del 3-6%

Le immatricolazioni sono cresciute del 25,2% a quasi 5,4 mln di vetture, mentre si assiste a un forte rimbalzo in materiali e attrezzature come fattore che ne limita la produzione: il disallineamento tra domanda e offerta comporta un aumento dei prezzi di almeno il 4% in Germania, tra +2,4% e +5,8% in Spagna e Italia, tra +0,8% e +5,0% in Francia.

Una carenza di materiali, in particolare nei semiconduttori, sta creando una mancata corrispondenza tra domanda e offerta nel settore automobilistico europeo che potrebbe durare fino al primo semestre 2022. Secondo Euler Hermes, ciò crea un’opportunità uniche per le case automobilistiche di aumentare i prezzi del 3-6% dopo quasi 20 anni. Nei primi sei mesi di quest’anno, la domanda di nuovi veicoli in Europa ha beneficiato delle progressive riaperture: le immatricolazioni di nuove auto sono cresciute del 25,2% a quasi 5,4 milioni di vetture (+1.354 milioni di unità) rispetto al primo semestre 2020, con significativi guadagni a doppia cifra nella maggior parte dei paesi, in particolare nei primi quattro mercati (+14,9% in Germania, +28,9% in Francia, +51,4% in Italia e +34,4% in Spagna). Questo miglioramento non è ancora sufficiente a recuperare i volumi pre-crisi, tuttavia è bastato a migliorare il clima imprenditoriale nel settore, come dimostrano le inchieste congiunturali di Eurostat sui fattori che limitano la produzione. Allo stesso tempo, questa stessa indagine indica anche un forte rimbalzo in materiali/attrezzature come fattore chiave che limita la produzione. Ciò va ricondotto alla mancanza di semiconduttori, dovuta all’adozione diffusa tra le case automobilistiche di processi di produzione just-in time dedicati a ridurre al minimo lo stoccaggio di tutti i tipi di input.

Sia ad aprile che a maggio, a livello UE-27 l’indice di volume della produzione per l’intero settore automobilistico è sceso ai livelli mensili più bassi dall’inizio degli anni 2010, rispettivamente del -3,4% e del -7,8%, con la maggior parte dei paesi produttori di automobili che hanno contribuito al calo, compresi i principali. In questo contesto, il livello di produzione raggiunto a maggio è ancora ben al di sotto del livello pre-crisi per l’UE (-23% rispetto alla media del 2019), con un forte contraccolpo per i produttori di auto affermati (-33% Francia, -30% Germania, -25% Spagna e -10% l’Italia) rispetto agli altri produttori di automobili come Rep. Ceca (-6%), Svezia (-6%) e Ungheria (-5%).

Le carenze di lunga durata manterranno un disallineamento tra domanda e offerta in Europa fino al primo semestre del 2022, dal momento che i fondamentali della domanda interna rimangono più orientati a breve e medio termine. Ciò è dovuto a diversi motivi: alcuni sono direttamente correlati alla riapertura, come la spinta alla fiducia dei consumatori e l’aumento significativo dei risparmi accumulati dalle famiglie. Altri sono fattori specifici a supporto dell’acquisto e/o del rinnovo dei veicoli, dalla volontà delle famiglie di essere meno a esposte ai sussidi per favorire il passaggio alle auto elettriche, all’intensificazione delle restrizioni all’uso di auto tradizionali alimentate da motori a combustione internazionale e, più avanti nel 2022, alla necessità per le società di autonoleggio di aggiornare le loro flotte. Allo stesso tempo, gli analisti non si aspettano che le esportazioni mitighino il disallineamento domanda-offerta, visto che il mercato statunitense sta assistendo a una dinamica più forte (con vendite di veicoli già vicine ai livelli del primo semestre 2019), con un impatto sulle case automobilistiche che esportano negli USA, in particolare i marchi tedeschi.

In questo contesto, si prevede che i prezzi delle auto aumenteranno di almeno +4% in Germania, con il potenziale di superare il +10%. Spagna e Italia potrebbero vedere aumenti tra +2,4% e +5,8%, mentre la Francia potrebbe vedere un aumento tra +0,8% e +5,0%. A differenza del passato, il settore automobilistico si trova ora ad affrontare una situazione di approvvigionamento unica: un livello molto alto di ordini, un utilizzo molto elevato della capacità produttiva, che riflette gli aggiustamenti fatti dal settore durante la pandemia, e un livello molto basso di scorte, il tutto in un momento in cui le imprese devono affrontare un’impennata dei prezzi delle materie prime (gomma, rame, acciaio) e tariffe più elevate.

Il potenziale aumento dei prezzi dei veicoli può differire leggermente da un paese all’altro. In Germania, che rappresenta quasi la metà del settore automotive (44% della produzione e 38% delle immatricolazioni di auto), gli analisti prevedono un aumento dei prezzi delle auto di almeno +4%, ma con il potenziale di superare il +10%. Spagna e Italia, che rappresentano entrambe il 7% della produzione del settore automobilistico, dovrebbero aumentare i prezzi delle auto tra il +2,4% e il +5,8%. La Francia, i cui prezzi sono stati storicamente più stabili, dovrebbe vedere il suo prezzo dell’auto in aumento tra +0,8% e +5,0%.