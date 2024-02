Auto più convenienti oltre i 4 metri: ecco i modelli a 30 mila euro

Negli anni le dimensioni delle auto sono cresciute notevolmente. Ma con loro sono aumentati anche i prezzi. Dai suv ai van alle station wagon, ecco alcuni modelli oltre i 4,5 metri a portata di portafoglio

Le automobili crescono, non di età ma in lunghezza e larghezza. Negli ultimi decenni, abbiamo assistito a un notevole aumento delle dimensioni delle automobili, superando i 4 metri di lunghezza e allargandosi sempre di più. Questo fenomeno, conosciuto come “gigantismo automobilistico”, è stato oggetto di studio da parte di Transport&Environment, un’organizzazione non governativa focalizzata sul sistema di mobilità europea a emissioni zero. Secondo i loro dati, nel corso di cinquant’anni, le auto hanno registrato un incremento dell’11% in lunghezza, del 18% in larghezza e addirittura del 57% in peso. Questa tendenza ha portato alla larghezza media delle auto nuove che è salita fino a 180,3 cm nella prima metà del 2023, rispetto ai 177,8 cm del 2018.

Oltre al fenomeno del “gigantismo”, c’è un altro trend significativo in atto: la diffusione di modelli automobilistici originariamente concepiti per un certo tipo di utilizzo che ora vengono impiegati in contesti diversi. Ad esempio, i Suv, inizialmente pensati per un utilizzo fuori città, sono diventati estremamente popolari tra gli italiani, sia in ambito urbano che extraurbano. Allo stesso modo, i pick-up, originariamente destinati a scopi lavorativi e associati all’immaginario delle strade americane o dei deserti, stanno guadagnando terreno sul mercato. Inoltre, i van, nati per un utilizzo commerciale, sono sempre più utilizzati come veicoli principali per le famiglie.

Auto grandi: una sfida anche per le città

Questo trend, tuttavia, sta mettendo a dura prova le città, molte delle quali potrebbero non essere pronte ad accogliere automobili così imponenti. E alcune stanno già prendendo misure preventive. È il caso, per esempio di Parigi che ha recentemente deciso, tramite un referendum, di applicare tariffe di parcheggio più elevate per i SUV: a partire da settembre, il costo del parcheggio per le auto grandi nel centro di Parigi sarà di 18 euro l’ora, mentre sarà di 12 euro nel resto della città.

Con le dimensioni crescono anche i prezzi

Parallelamente all’aumento delle dimensioni delle automobili, anche i prezzi sono cresciuti significativamente nel corso degli ultimi 20 anni. Secondo quanto riportato da Autoscout24, i prezzi delle auto nuove sono addirittura raddoppiati (+99%). Ciò significa che per acquistare un’auto nuova oggi, le famiglie devono destinare una quota di reddito pari a 7,7 redditi medi mensili, rispetto ai soli 4,7 del 2003.

Le auto oltre i 4 metri a 30 mila euro

Ma quindi, se si vuole acquistare un’auto grande oltre i 4 metri, quali sono le vetture più a portata di portafoglio? Con un budget intorno ai 30.000 euro, è possibile scegliere tra una varietà di modelli automobilistici con lunghezza compresa tra i 4,5 e i 5,5 metri. Questi includono sia marchi consolidati che nuove proposte provenienti dall’Asia, tra cui una crescente presenza di marchi cinesi sul mercato europeo.

Tra i Suv ci sono modelli come:

MG HS

Seat Tarraco

KGM Torres

Dr 7.0

DR 6.0

Glory IX05

Citroen C5 Aircross

Ford Kuga

Subaru XV

Tra i modelli station wagon vi sono:

Skoda Octavia SW

Ford Focus Wagon

Volkswagen Golf Variant

Renault Megane Sport Tourer

Per la gamma dei pick-up troviamo opzioni come: