Parigi, la stangata della Hidalgo sui Suv dopo quella sui monopattini: la sindaca colpisce ancora

Parcheggiare un Suv a Parigi costerà caro: 18 euro all’ora in centro e 12 nel resto della Capitale francese, E’ il risultato del secondo referendum ecologista della sindaca Anne Hidalgo che l’anno scorso aveva messo fuori legge i monopattini a noleggio. Su chi cadrà la prossima mannaia?

Dopo i monopattini, la scure della discussa ma coraggiosa sindaca di Parigi, la socialista di origini spagnole Anne Hidalgo, colpisce ancora. Il referendum di domenica a Parigi da lei promosso per inasprire le tariffe sui parcheggi dei Suv di taglia più grande è stato un mezzo flop, ma ha centrato l’obiettivo. Su un milione e 300 mila abitanti aventi diritto al voto, solo 78 mila si sono recati alle urne ma il risultato ha dato ragione a loro: il 54,5% dei votanti ha approvato l’innalzamento delle tariffe sui parcheggi dei Suv più grandi, considerati troppo ingombranti, troppo inquinanti e troppo pericolosi. Da settembre il parcheggio di un Suv nel centro di Parigi costerà 18 euro l’ora, 12 euro nel resto della Capitale francese. Una bella stangata che promette di fare proseliti. Londra ci aveva già pensato. La Hidalgo, che è sindaca da 10 anni ma che si sta ancora leccando le ferite del suo tonfo alle ultime elezioni presidenziali francesi dove raccolse un misero 1,7% contro Macron, ora gongola: “I parigini hanno fatto una scelta chiara, altre città seguiranno”. La destra la detesta, ma anche i macroniani non la amano e per le prossime elezioni comunali la ministra della Cultura, Rachida Dati, cara all’ex Presidente Nicolas Sarkozy, sta già scaldando i motori per scalzarla dalla guida di Parigi. Bisogna però riconoscere che la Hidalgo è una donna tenace: prima dei Suv aveva reso la vita difficile ai monopattini, promuovendo e vincendo un referendum che ha abolito quelli a noleggio. Su chi cadrà la prossima mannaia? E’ la domanda che già si fanno i parigini.