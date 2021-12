Auto: le prospettive del mercato in Usa, Cina ed Europa

Di fronte a una domanda robusta, la carenza di semiconduttori pesa ancora sulla produzione di auto – Nonostante ciò, Atradius vede i segnali positivi tradursi in un vero e proprio rimbalzo soprattutto negli USA (+12%), in Cina (+4%) e Spagna (+18%)

Dopo essere diminuite del 27,9% nel 2020, le vendite di automobili negli USA dovrebbero crescere solo del 7,5% quest’anno, dal momento che i problemi dal lato dell’offerta ostacolano una domanda ancora robusta. La bassa crescita della produzione nel 2021 è dovuta principalmente alla carenza di semiconduttori e l’impatto dell’uragano Ida sulle imprese petrolchimiche ha causato vincoli di approvvigionamento di materie plastiche, mentre la carenza di semiconduttori dovrebbe durare fino al 2022. Quanto all’anno prossimo, si prevede che la produzione di veicoli crescerà del 12%.

Al fine di mantenere i profitti, i produttori di apparecchiature originali (OEM) hanno adeguato la propria produzione, dando priorità ai modelli ad alto margine e più richiesti (come i camion). Sono stati anche in grado di aumentare i prezzi di vendita per i veicoli. I margini dei fornitori sono stati sotto pressione a causa di carenze di produzione, prezzi più elevati per i materiali e carenza di manodopera, mentre allo stesso tempo i costi fissi rimangono elevati. Tuttavia, non è previsto un forte deterioramento dei margini, dal momento che i fornitori beneficiano anche della domanda in corso e dei prezzi di vendita più elevati.





Essendo un settore ad alta intensità di capitale, l’automotive dipende dalla finanza bancaria e molte imprese statunitensi sono altamente indebitate. Attualmente le banche sono disposte a fornire prestiti al settore e l’aumento della concorrenza tra le istituzioni finanziarie ha portato a un allentamento degli standard di prestito negli ultimi due mesi. I pagamenti nell’industria automobilistica richiedono in media circa 60 giorni: durante le chiusure legate alla pandemia nel 2020 le imprese hanno allungato i pagamenti per preservare liquidità, ma ora la maggior parte è ritornata ai normali termini di pagamento. Il livello dei ritardi e delle insolvenze è stato basso negli ultimi due mesi e gli analisti non prevedono alcun aumento sostanziale nel corso del 2022.

CINA

Allo stesso tempo, Atradius stima che la produzione automobilistica cinese aumenterà del 10% nel 2021 e di circa il 4% nel 2022. Dopo un calo del 6,5% lo scorso anno, le vendite di auto dovrebbero crescere di circa il 6% nel 2021 e del 7,5% nel 2022. Grazie all’aumento sia della produzione che delle vendite, i margini di profitto di molte compagnie sono rimbalzati nel 2021. Tuttavia, i produttori di apparecchiature originali (OEM) hanno dovuto ridurre la produzione a causa della carenza di semiconduttori. Ciò influisce sulle consegne dei fornitori Tier 2 e 3, portando a una raccolta più lenta di liquidità. Se la carenza di chip dovesse durare nel 2022, le compagnie di questo segmento potrebbero dover affrontare crescenti ritardi di pagamento e inadempienze, dal momento che molte di esse mostrano margini inferiori e liquidità più ristretta rispetto agli OEM e alle società Tier 1.

Il segmento dei veicoli elettrici è un mercato promettente a lungo termine. Tuttavia, il governo ha annunciato che eliminerà gradualmente i sussidi per la mobilità elettrica. È in corso un processo di consolidamento, in cui più fornitori a basso costo che producono componenti di base e hanno ampiamente beneficiato di sussidi in passato lasceranno il mercato. Solo le imprese con accesso a finanziamenti esterni e la capacità di investire costantemente in ricerca e sviluppo sopravvivranno.

Con una media di 90-120 giorni, il periodo di pagamento complessivo nel settore è piuttosto lungo. I produttori di automobili più grandi tendono a pagare i fornitori in modo modesto, di solito con termini di pagamento più lunghi e assegni circolari. Ciò aggiunge ulteriore pressione ai margini e alla base di capitale dei fornitori più piccoli e/o di proprietà privata.

EUROPA

Per il momento, in Europa a mostrare timidi segnali di ripresa c’è solo la Spagna. Dopo una contrazione del 18,6% nel 2020, quest’anno si prevede un rimbalzo nella produzione di veicoli a motore del 2,5%, con l’attuale carenza di semiconduttori a influire gravemente sulla produzione. Le vendite di auto sono rimbalzate anno su anno tra gennaio e agosto 2021, ma sono state comunque inferiori del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa dell’incertezza dei consumatori in corso e della minore offerta. Mentre le carenze di produzione sono recentemente peggiorate, si prevede un forte rimbalzo nel 2022, con una produzione in aumento del 18%.

Il comparto dovrebbe beneficiare dell’imminente erogazione del fondo Next Generation EU, sostenendo i fornitori nel loro passaggio alla mobilità elettrica. Inoltre, il governo spagnolo ha annunciato investimenti pubblici e privati per la mobilità elettrica per un valore di 24 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Le imprese automobilistiche spagnole rimangono fortemente dipendenti dai finanziamenti bancari o da altre fonti di finanziamento esterne, al fine di finanziare un elevato livello di azioni e grandi investimenti in immobilizzazioni.

Le banche hanno fornito prestiti a lungo termine con periodi di grazia pubblica di 1-2 anni. I pagamenti nell’industria automobilistica richiedono in media 60-90 giorni. Il processo si è mantenuto sostenibile negli ultimi due anni e non si prevede che ritardi di pagamento e insolvenze possano aumentare nei prossimi mesi. Tuttavia, se le attuali carenze di chip e i tagli alla produzione dovessero continuare nel 2022, i fornitori Tier 2 e 3 più piccoli con accesso limitato a nuovi finanziamenti potrebbero affrontare un rischio di default più elevato.