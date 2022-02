Condividi Twitter

Auto ibride, boom in Europa: nel 2021 arrivano al 20% delle vendite

L’anno scorso, per la prima volta, le vendite di auto ibride (+60% rispetto al 2020) hanno superato quelle dei veicoli diesel – Numeri in crescita anche per le auto elettriche

Nell’Unione europea, l’anno scorso la quota di mercato delle auto ibride è aumentata in modo più che significativo, passando dall’11,9% del 2020 al 19,6%. L’incremento è frutto di un’impennata delle immatricolazioni, cresciute del 60,5%, a 1.901.239 unità. Per la prima volta, le vendite di auto ibride hanno superato quelle dei veicoli diesel (che si sono fermate a quota 1.901.191). Lo fa sapere in un comunicato l’Associazione delle case costruttrici europee (Acea), aggiungendo che anche i veicoli plug-in (Phev) ed elettrici (Bev) hanno registrato un forte aumento delle vendite: rispettivamente +70,7% (a 867.092 unità) e +63,1% (a 878.432 auto vendute). La quota di mercato complessiva di queste due categorie è salita dal 10,5% del 2020 al 18% dell’anno scorso. I risultati delle auto a benzina e diesel Allo stesso tempo, la flessione del mercato automobilistico ha inciso negativamente sulle vendite dei veicoli diesel e benzina, che però continuano a dominare saldamente il panorama complessivo del mercato, con una quota cumulata che si attesta al 59,6%. In particolare, nell’ultimo trimestre del 2021 le immatricolazioni di auto a benzina sono crollate del 33,5% in Europa, a 778.450 unità, con una quota di mercato scesa su base annua dal 40,6 al 35,8%. Nello stesso periodo le vendite di veicoli diesel hanno fatto segnare un crollo ancora più marcato: -50,9%, a 358.083 unità, con una quota di mercato scesa dal 25,3 al 16,5%. Veicoli elettrici e ibridi nel quarto trimestre Sempre limitando lo sguardo all’ultimo trimestre del 2021, i veicoli elettrici a batteria (Bev) sono quelli che hanno registrato la crescita più significativa delle immatricolazioni (+24,9%), a 309.598 unità. Le vendite di veicoli elettrici ibridi plug-in (Phev), invece, sono diminuite dell’1,8% nel quarto trimestre e i veicoli elettrici ibridi (Hev) hanno registrato un modesto incremento (+0,4%, a 439.172 unità vendute). Le ibride rappresentavano il 20,2% del mercato automobilistico dell’Ue nel quarto trimestre. Metano e Gpl La domanda di veicoli a metano (Gnv) ha registrato un calo significativo negli ultimi tre mesi del 2021 (-45,9%), principalmente per il calo delle vendite in Italia (-40,6%). Al contrario, il mercato delle auto alimentate a Gpl ha registrato un modesto aumento del 5,7%, con 59.959 unità vendute nello stesso periodo. I veicoli a propulsione alternativa (Apv) hanno rappresentato quasi la metà (47,8%) del mercato automobilistico dell’Ue da ottobre a dicembre 2021, con oltre un milione di unità immatricolate.