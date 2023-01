Auto: i nuovi modelli più attesi del 2023 per un anno che si annuncia in ripresa

Tante le novità in arrivo. I nuovi modelli tendono all’elettrico. L’obiettivo delle case automobilistiche è quello di ridurre le emissioni

Il 2022 è stata una pessima annata per il mercato auto italiano. Nel 2023, secondo Unrae, è prevista una ripresa del mercato con la vendita 1,4 milioni di unità, una crescita del 7,7%.



Le case automobilistiche provano a rilanciare le vendite con nuovi modelli. Sono molti i modelli che entreranno nel mercato durante l’anno. Molte vetture monteranno ancora motori a benzina o diesel mentre altri modelli sono stati pensati per introdurre le batterie.



È proprio sul green che scommettono i marchi: sono sempre di più i modelli che puntano sull’elettrificazione. L’obiettivo? ridurre le emissioni e far gola ai clienti.



Nel 2023 si stima che la quota di mercato delle ibride plug-in toccherà il 6,8% mentre le elettriche pure dovrebbero rappresentare il 6%. Atteso un incremento maggiore per le ibride mild e full.

I modelli più attesi

Crossover, berline, citycar, suv e sportive, per il 2023 c’è davvero un ampia gamma di scelta.



Ecco una lista dei principali modelli attesi al debutto durante l’anno:

Ferrari Purosangue : appena annunciata è stato un boom di prenotazioni, ora è pronta a debuttare sul mercato la prima vettura del Cavallino Rampante a quattro porte e quattro posti. Il prezzo a listino parte da 390.000 euro , il più basso di sempre per un modello Ferrari. Alla presentazione del modello il Ceo Benedetto Vigna ha tenuto a precisare sottolineato che la Purosangue “non è un Suv, ma una Ferrari vera”, tenendo fede ad una promessa di Sergio Marchionne.



: appena annunciata è stato un boom di prenotazioni, ora è pronta a debuttare sul mercato la prima vettura del Cavallino Rampante a quattro porte e quattro posti. Il prezzo a listino parte da , il più basso di sempre per un modello Ferrari. Alla presentazione del modello il Ceo Benedetto Vigna ha tenuto a precisare sottolineato che la Purosangue “non è un Suv, ma una Ferrari vera”, tenendo fede ad una promessa di Sergio Marchionne. Alfa Romeo Brennero: Ancora incertezza sul nome ufficiale del nuovo modello del Biscione. Monterà sicuramente motore elettrico ( prima Alfa Romeo a montare la base termica) mentre il prezzo dovrebbe oscillare ( per essere competitivo) tra i 25.000 e i 30.000 mila euro. In arrivo anche la versione della Tonale in plug-in e un restyling per la Giulia e la Stelvio.