Auto elettrica: Terna Energy Solutions sigla partnership per ricarica intelligente

Il gruppo italiano ha firmato un accordo con The Mobility House – Tra gli obiettivi, c’è la creazione di una piattaforma per la ricarica smart dei veicoli elettrici.

Terna Energy Solutions, società del gruppo Terna, ha firmato un accordo con The Mobility House, azienda tecnologica con basi in Germania, Svizzera e California. Gli obiettivi principali sono due: progettare soluzioni tecnologiche per integrare in rete le fonti rinnovabili, soprattutto quelle delle isole minori, e sviluppare la mobilità sostenibile attraverso una piattaforma per la ricarica intelligente dei veicoli elettrici e sistemi di accumulo dell’energia.

The Mobility House fornisce un software per l’integrazione delle batterie per veicoli nella rete elettrica usando soluzioni di ricarica intelligente, gestione dell’energia e storage.

Nel dettaglio, l’accordo riguarda lo sviluppo di sistemi hardware e software di aggregazione e ricarica smart e trova applicazioni di tipo micro-grid anche nelle isole non interconnesse alla rete nazionale, con opportunità potenziali, a livello geografico, in Italia, Europa e Nord America.

“Terna Energy Solutions e The Mobility House si adopereranno per finalizzare tutte le analisi di fattibilità tecnico-economica del progetto, compresi gli aspetti legali, regolatori e del potenziale tecnologico”, si legge nella nota.