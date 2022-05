Auto: ad aprile crollo record del mercato europeo (-20,6%). Stellantis e Volkswagen peggio del mercato

Se si esclude il 2020, è stato il peggior aprile di sempre – Tra i mercati chiave, l’Italia ha registrato il calo più marcato nei primi quattro mesi dell’anno (-26,5%)

Ancora dati molto negativi per il mercato europeo dell’auto. Secondo l’ultimo bollettino mensile di Acea, l’associazione europea dei produttori di autoveicoli, ad aprile le immatricolazioni di nuove auto nell’Unione europeo sono crollate del 20,6% rispetto allo stesso mese del 2021. Ad eccezione dell’anno della pandemia nel 2020, si tratta del dato di aprile più debole di sempre (684.506 unità vendute). Tutti i principali mercati hanno registrato una performance negativa ad aprile: Italia -33%, Francia -22,6%, Germania -21,5% e Spagna -12,1%.

I dati del periodo gennaio-aprile

Nei primi quattro mesi dell’anno, la flessione è stata del 14,4% in tutta l’Ue, per un totale di 2.930.366 unità. Tra i mercati chiave dell’UE, l’Italia ha registrato il calo più marcato (-26,5%), seguita da Francia (-18,6%), Spagna (-11,8%) e Germania (-9%).

Le performance delle prinicpali case automobilistiche

Stellantis

Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel mese di aprile, in Europa più EFTA più Regno Unito, 155.861 auto, il 31% in meno dello stesso mese dell’anno scorso. La quota di mercato è pari al 18,8% a fronte del 21,7% di un anno fa. Nei primi quattro mesi le immatricolazioni di Stellantis sono state 679.660, in calo del 24,1% rispetto all’analogo periodo del 2021, con la quota che scende dal 21,7% al 19%.

Volkswagen

Il colosso tedesco Volkswagen, invece, ha immatricolato nel mese di aprile, in Europa più EFTA più Regno Unito, 199.917 auto, il 28% in meno dello stesso mese dell’anno scorso. La quota di mercato è pari al 24,1% a fronte del 26,7% di un anno fa. Nei primi quattro mesi le immatricolazioni di Volkswagen sono state 855.494, in calo del 18,1% rispetto all’analogo periodo del 2021, con la quota che scende dal 25,4% al 23,9%.

Le altre

La francese Renault, infine, registra un -16,3% ad aprile, mentre Hyundai sale del 13,2%. Performance negativa anche per BMW (-17,6%), Toyota (-7,4%) e Mercedes-Benz (-22,6%).