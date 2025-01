Aumenti sigarette 2025: dal 23 gennaio scattano i nuovi prezzi, ecco quanto costano

A partire dal 23 gennaio 2025, i fumatori italiani affrontano un nuovo incremento sui prezzi delle sigarette, sigari e tabacco trinciato. Ecco le nuove tariffe e le ragioni dietro l’aumento, che non sarà l’ultimo dell’anno

Da oggi, 23 gennaio 2025, i fumatori italiani devono fare i conti con un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette, dei sigari e del tabacco trinciato. Fortunatamente, non si tratta dell’esorbitante rincaro che si temeva in passato, ma di un incremento contenuto, che si aggira su qualche centesimo (tra i 10 e i 30 centesimi al pacchetto). Sebbene non sia un colpo da taglio al portafoglio, questo aumento avrà comunque un impatto nel lungo periodo. Colpa delle accise che sono state aggiornate.

In particolare, saranno coinvolte 63 marche di sigarette, 37 tipi di sigari e 14 varianti di tabacco trinciato. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha reso pubblici i nuovi listini attraverso una nota sul proprio sito, dove è possibile trovare l’elenco completo dei prodotti che subiranno modifiche. Tra i brand più noti, ci sono Marlboro, Chesterfield e Philip Morris, con aumenti che vanno dai 10 ai 30 centesimi per pacchetto. Per esempio, il pacchetto di Marlboro Gold KS sale a 6,50 euro, mentre le Philip Morris Filter Kings arrivano a 5,50 euro. Anche il tabacco trinciato non fa eccezione, con prezzi che si aggirano attorno ai 17,50 euro per confezioni da 70 grammi.

Prezzi sigarette: cosa c’è dietro l’aumento?

L’incremento dei prezzi è stato sollecitato dai produttori e importatori, che hanno richiesto un adeguamento dei costi in risposta all’aumento delle spese di produzione e distribuzione. Si tratta di un aumento contenuto, rispetto ad altre ipotesi di intervento più pesanti, come quella di un incremento di cinque euro per pacchetto proposta durante il dibattito sulla legge di bilancio, ma mai concretizzata.

L’aumento si inserisce poi all’interno di una politica fiscale più ampia che mira a disincentivare il consumo di tabacco, con un incremento graduale delle accise. La legge di bilancio 2023 aveva già fissato l’accisa a 29,30 euro per mille sigarette, con un ulteriore rialzo a 29,50 euro per il 2025. Aggiustamenti che fanno parte di una serie di misure destinate a ridurre il consumo di sigarette e a raccogliere fondi da destinare alla sanità pubblica.

Prezzi sigarette: non sarà l’unico aumento dell’anno

Quello di oggi non è l’unico aumento previsto per quest’anno. La legge di bilancio 2024 ha infatti previsto una ulteriore modifica alle accise, stabilendo una tassa più alta per il 2025, con la possibilità che altri aumenti si susseguano nel corso dell’anno.

L’obiettivo è quello di spingere i consumatori a ridurre il consumo di tabacco e di disincentivare le nuove generazioni dall’avvicinarsi a questo vizio. Sebbene gli aumenti non siano drammatici, si inseriscono in un quadro di costante rialzo dei costi che, nel lungo periodo, potrebbe avere effetti significativi sui consumi.

Sigarette: la tabella con tutti gli aumenti

Codice Marca Confezione da €/Kg conv.le €/Kg conv.le pari a € alla conf.ne 395 MARLBORO KS astuccio da 20 pezzi 310.0 325.0 6.5 396 MARLBORO KS cartoccio da 20 pezzi 285.0 300.0 6.0 406 DIANA BLU KS cartoccio da 20 pezzi 250.0 265.0 5.3 460 DIANA AZZURRA KS astuccio da 20 pezzi 250.0 265.0 5.3 553 PHILIP MORRIS FILTER KINGS astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 560 MURATTI AMBASSADOR BLUE KS astuccio da 20 pezzi 320.0 325.0 6.5 574 MURATTI AMBASSADOR AZURE KS astuccio da 20 pezzi 320.0 325.0 6.5 618 MARLBORO GOLD KS cartoccio da 20 pezzi 285.0 300.0 6.0 630 DIANA BLU KS astuccio da 20 pezzi 250.0 265.0 5.3 651 MARLBORO GOLD 100S astuccio da 20 pezzi 310.0 325.0 6.5 819 MARLBORO 100S astuccio da 20 pezzi 310.0 325.0 6.5 874 MERIT BLU KS astuccio da 20 pezzi 300.0 310.0 6.2 876 MURATTI AMBASSADOR SILVER KS astuccio da 20 pezzi 320.0 325.0 6.5 913 DIANA SSL BLU astuccio da 20 pezzi 250.0 265.0 5.3 949 MERIT GIALLA 100’S astuccio da 20 pezzi 300.0 310.0 6.2 951 MURATTI AZURE 100S astuccio da 20 pezzi 320.0 325.0 6.5 952 MURATTI RED 100S astuccio da 20 pezzi 320.0 325.0 6.5 997 MERIT GIALLA KS astuccio da 20 pezzi 300.0 310.0 6.2 1303 L&M BLUE LABEL KS astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 1313 L&M RED LABEL KS astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 1982 DIANA ROSSA 100’s astuccio da 20 pezzi 250.0 265.0 5.3 1983 DIANA BLU 100’s astuccio da 20 pezzi 250.0 265.0 5.3 2081 CHESTERFIELD ORIGINAL KS cartoccio da 20 pezzi 265.0 270.0 5.4 2082 CHESTERFIELD BLUE KS cartoccio da 20 pezzi 265.0 270.0 5.4 2208 DIANA BIANCA astuccio da 20 pezzi 250.0 265.0 5.3 2214 MARLBORO GOLD TOUCH KS astuccio da 20 pezzi 300.0 310.0 6.2 2257 CHESTERFIELD SILVER KS astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 2373 MARLBORO RED TOUCH astuccio da 20 pezzi 300.0 310.0 6.2 2423 MERIT BAY KS astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 2602 PHILIP MORRIS BLUE astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 2603 PHILIP MORRIS RED astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 2616 MARLBORO SILVER BLUE KS astuccio da 20 pezzi 310.0 325.0 6.5 2656 MERIT GIALLA cartoccio da 20 pezzi 285.0 300.0 6.0 2658 MARLBORO GOLD POCKET PACK astuccio da 20 pezzi 260.0 270.0 5.4 2688 MARLBORO WHITE astuccio da 20 pezzi 310.0 325.0 6.5 2694 PHILIP MORRIS AZURE astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 2695 PHILIP MORRIS WHITE astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 2705 DIANA AZZURRA 100’S astuccio da 20 pezzi 250.0 265.0 5.3 2815 PHILIP MORRIS BLUE 100’S astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 2816 PHILIP MORRIS AZURE 100’S astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 3113 CHESTERFIELD ORIGINAL 100’S astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 3114 CHESTERFIELD BLUE 100’S astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 3218 PHILIP MORRIS RED cartoccio da 20 pezzi 265.0 270.0 5.4 3219 PHILIP MORRIS RED 100’S astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 3220 PHILIP MORRIS BLUE cartoccio da 20 pezzi 265.0 270.0 5.4 3221 PHILIP MORRIS SSL BLUE astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 3337 PHILIP MORRIS SSL BEIGE astuccio da 20 pezzi 265.0 275.0 5.5 3340 MARLBORO GOLD LINE astuccio da 20 pezzi 310.0 325.0 6.5 3341 MARLBORO BLUE LINE astuccio da 20 pezzi 310.0 325.0 6.5 3422 MARLBORO TOUCH astuccio da 20 pezzi 300.0 310.0 6.2 3504 MARLBORO POCKET PACK cartoccio da 20 pezzi 260.0 270.0 5.4 20077 CHESTERFIELD TUNED BLUE astuccio da 20 pezzi 265.0 270.0 5.4 21036 MARLBORO CRAFTED RED 100S astuccio da 20 pezzi 250.0 265.0 5.3 21037 MARLBORO CRAFTED GOLD 100S astuccio da 20 pezzi 250.0 265.0 5.3

Qui per vedere gli aumenti di sigari e trinciati a taglio.