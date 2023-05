Aston Martin e Bowmore: due marchi del lusso per produrre una bottiglia di whisky, in asta da Sotheby’s

Due marchi del lusso celebrano la loro partneship unendo creatività, tradizione e innovazione in una bottiglia di Whisky (Bowmore ARC-52: The ‘Mokume Edition’) in asta a Londra il prossimo 26 maggio

Bowmore ARC-52 Mokume Edition sarà offerto all’asta da Sotheby’s a Londra il 26 maggio 2023, con una stima di 140.000-220.000 sterline (175.000-275.000 dollari). L’aggiudicatario avrà anche l’opportunità di vivere un’esperienza alla Bowmore Distillery e su Islay, provando l’Aston Martin DBX Bowmore Edition in edizione limitata, il primo SUV di lusso del marchio. I proventi dell’asta saranno devoluti a un fondo dedicato a lungo termine per supportare la popolazione di Islay attraverso una serie di iniziative vitali con l’obiettivo principale di sostenere e rendere a prova di futuro l’industria della distillazione di Islay per domani investendo nell’oggi.

Operando come leader del settore nei rispettivi campi, la partnership tra Bowmore Single Malt Whisky e Aston Martin ha già dimostrato di essere il perfetto connubio tra innovazione e artigianalità. L’iconico e acclamato Bowmore è stato a lungo un oggetto del desiderio per gli appassionati di whisky, mentre le auto prodotte dal marchio britannico ultra-lusso Aston Martin sono rinomate sia per le loro prestazioni che per il loro stile ed esclusività.

Bowmore Single Malt Whisky e Aston Martin: una bottiglia unica

I due marchi si uniranno ancora una volta per produrre una bottiglia unica di uno dei whisky più antichi della distilleria, il prezioso distillato racchiuso all’interno di un rivoluzionario design Aston Martin. Un singolo decanter contenente uno speciale assemblaggio del whisky vintage di 52 anni è stato creato come un oggetto d’arte assolutamente unico che non si ripeterà mai più. Come il recipiente in cui si trova, anche il whisky è un pezzo unico: uno spettacolare connubio di alcune delle più antiche annate di Bowmore degli anni ’60, un’era iconica della distillazione di Bowmore, creato da Ron Welsh, Master Blender.

L’idea per il decanter Bowmore ARC-52 era quella di tracciare un viaggio dal passato al presente – l’arco del tempo – con una versione futuristica di un contenitore per whisky. Il design fonde perfettamente contorni naturali e artificiali, la sua forma sembra essere quasi senza peso mentre si bilancia su due punti. Il punto di partenza è stato radicato nei principi del design Aston Martin, per creare proporzioni che sembrino stabili, ma raffinate e leggere, un equilibrio che è uno degli imperativi di guida nel design automobilistico. Il design della nave incorpora l’ultima stampa 3D e la modellazione artigianale dell’argilla nella realizzazione della sua forma. Facendo appello ai rigorosi principi del raggiungimento dell’equilibrio e della forma ottimale che è intrinseco al DNA del design di Aston Martin, il risultato è un’opera d’arte di bellezza senza tempo che è un vero incontro di tradizione e innovazione.