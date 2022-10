La Società Samso nata nel 2014 passa alla Asterion Industrial che punta sullo sviluppo dei progetti di efficienza energetica in ottica PNRR

E’ un mercato che convince quello italiano della progettazione di sistemi di efficienza energetica. Pochi mesi dopo l’acquisto del 78,4% di Irideos dai F2i, Asterion Industrial Partners, società specializzata in investimenti in infrastrutture energetiche ha acquistato anche la Samso Spa. La società con sede a Milano ed uffici a Padova e Salerno entrerà nel gruppo Asterion entro fine anno. L’operazione rafforza il settore della progettazione e della manutenzione degli impianti a basso consumo di energia in un periodo di grande turbolenza. Asterion è azienda concentrata sul mid market, per cui le acquisizioni la rafforzano rispetto ai piani di passaggio alle rinnovabili di centinaia di medie aziende. L’ingresso di Samso avviene attraverso la piattaforma Energy Transition Solutions e per ora resta soggetto al superamento di alcune condizioni sospensive. Tra queste – informa un comunicato – la Golden Power. Entro dicembre l’accordo potrebbe diventare pienamente operativo.

Le Società di consulenza utili anche per il PNRR

Samso è una Esco (Energy Service Company ) fondata nel 2014 da Igor Bovo e Gianpiero Cascone, molto attiva sul territorio nazionale. Attualmente ha un team di 70 persone ed ha costruito impianti per 450 clienti. Il portafoglio energetico che porta in dote ad Asterion è di oltre 80 MWp. Dalle origini sulla mobilità elettrica la Società ne tempo si è qualificata sui procedimenti di energie rinnovabili. Una crescita sviluppata con impianti di trigenerazione che l’hanno portata ad accordi anche con altre piccole società. Asterion vuole cogliere le opportunità della transizione green italiana.

Il mercato dell’efficienza energetica, sia nel pubblico che nel privato, è frammentato e Samso rappresenta un ottimo punto di ingresso. Nelle prossime settimane i manager metteranno a fuoco le strategie migliori per l’ulteriore sviluppo delle attività ma anche per un ampliamento della gamma di prodotti. Le previsioni sono di un rafforzamento sui tetti fotovoltaici e sulla ricarica dei veicoli elettrici. Lo spirito innovativo dei due soggetti è di costruire una piattaforma di energia integrata. In controluce si vedono le opportunità del PNRR che hanno bisogno comunque di procedure più rapide per non fiaccare in origine operazioni di questo tipo. In base agli accordi sottoscritti i due manager Igor Bovo e Gianpiero Cascone manterranno il ruolo di Amministratori delegati di Samso e continueranno ad investire attraverso le loro Società Tobago srl e PVR srl. Capitali per affrontare meglio le nuove sfide nonostante il passaggio di mano.