Asta Sotheby’s: un modello di Nike Air Yeezy indossato ai Grammy nel 2008

Una delle sneaker più apprezzate e ricercate esistenti, la coppia di scarpe è offerta da Ryan Chang, rinomato collezionista di sneaker e curatore di @ apply.arts.nyc, e sarà in mostra pubblica dal 16 al 21 aprile a Hong Kong presso l’Hong Kong Convention and Exhibition Centre

Modello indossato durante la memorabile ed emozionante performance di Kanye di Hey Mama and Stronger durante i 50th Annual Grammy Awards, questa scarpa ha svelato il progetto top-secret di Nike e ha segnato una delle rivelazioni più brillanti nella storia delle sneaker: e ha reso la Yeezy un pilastro nell’avvento di moderna cultura delle scarpe da ginnastica.

Per più di un anno prima della rivelazione, giravano voci che una sneaker Kanye fosse in fase di sviluppo. In una delle rivelazioni più brillanti e pubblicizzate nella storia delle sneaker, Nike e Kanye hanno rivelato durante la performance del rapper ai Grammy del 2008 un paio di sneakers che nemmeno i più grandi appassionati sono riusciti a identificare: l’unico indizio era uno Swoosh. Il mondo delle sneaker è esploso in una frenesia, mentre biog e social media si sono accesi in una comunità desiderosa di conoscere il nuovo design.

Creata esclusivamente per Kanye Air Yeezy era una silhouette completamente nuova, creata per un artista piuttosto che per un atleta, e ha aperto la strada a molte delle collaborazioni artistiche di oggi. Sebbene il marchio Yeezy di Kanye West abbia collaborato con adidas dal 2013, Nike Air Yeezy I e Air Yeezy II sono considerate fondamentali per la traiettoria dell’impero Yeezy.





Brahm Wachter, Head of Streetwear & Modern Collectables di Sotheby’s, ha dichiarato: “Questo paia di scarpe è fondamentale per lo sviluppo del franchise di Yeezy, che è diventato uno dei più importanti marchi di sneaker e lifestyle della storia. Ha debuttato sul palco dei Grammy nel 2008 , le sneakers hanno suscitato ondate nella comunità delle sneaker mentre le persone cercavano di identificare la coppia misteriosa. In seguito, abbiamo visto una serie di collaborazioni tra Kanye e Nike, e poi in seguito la nascita della sua linea con adidas. Siamo entusiasti di portare questo articolo da commercializzare a Hong Kong insieme ad altre sneaker dal nostro negozio di sneaker Buy-Now – disponibile per l’acquisto immediato – e speriamo che gli sneakerhead e gli amanti della musica e della moda apprezzeranno visitare questa coppia iconica alla nostra mostra di Hong Kong “.

Ryan Chang, collezionista e curatore (@ apply.arts.nyc), ha commentato: “Come collezionista, ho sempre considerato le scarpe da ginnastica come oggetti di design: una confluenza fisica di arte, storia e, in questo caso, musica. L’Aria Yeezy Prototype è particolarmente speciale per me perché ha catturato il momento culturale del 2008. Eccolo lì, Kanye West, sul palco dei Grammy, vincendo 4 premi proprio quella sera e svelando un design incredibilmente importante e iconico nella storia leggendaria di Nike . “

Kanye ha indossato l’attuale paio durante un momento critico della sua carriera sia nella musica che nella moda. Oltre a dare una delle esibizioni più memorabili di sempre ai Grammy e vincere in quattro categorie (incluso il miglior album rap), il 50 ° Grammy Awards annuale è considerato un momento critico nella storia delle calzature e il suo incrocio con l’intrattenimento. Oggi, il marchio multimiliardario adidas Yeezy è un titano del settore.

I campioni progettati da Kanye West e Mark Smith sono stati costruiti nel laboratorio Nike – noto come “Innovation Kitchen” – presso la sede dell’azienda a Beaverton, Oregon nel 2007. La scarpa numero 12 è realizzata in morbida pelle nera con dettagli traforati su tutta la tomaia, e il rivestimento del tallone è marchiato con uno Swoosh tono su tono. Il design presenta l’iconico cinturino Yeezy sull’avampiede e i caratteristici lacci con medaglione a “Y” in rosa acceso. È inclusa una scatola di legno personalizzata con incisione laser, che presenta un design e un’incisione del creatore di Yeezy 1, Mark Smith.