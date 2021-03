Asta Sotheby’s: bracciali di diamanti “L’Odyssée de Cartier”

La vendita Magnificent Jewels, che si svolgerà il 20 aprile, si contraddistingue anche per un’ampia gamma di gioielli firmati. Un’impressionante selezione di gioielli dalle case più importanti, da Boucheron a Bulgari, da Cartier a Cartier a Harry Winston, Van Cleef & Arpels e altri.

Questo aprile, Sotheby’s Hong Kong presenterà una vendita due bracciali mozzafiato, ognuno dei quali rappresenta a modo suo l’apice del design dei bracciali. Il primo è un braccialetto con diamanti e cristallo di rocca che combina la leggendaria maestria di Cartier con un fenomenale diamante bianco a forma di pera da 63,66 carati internamente impeccabile (stima HK $ 40.000.000-65.000.000 / US $ 5.160.000-8.390.000), il secondo, un sensazionale braccialetto di giadeite del peso di 277.673 carati e descritto dal laboratorio SSEF come “un vero tesoro della natura” (stima su richiesta).

Sinonimo del termine “iconico” nel mondo della gioielleria, Cartier è celebrato per le sue collezioni esemplari come Panthère de Cartier e Tutti Frutti, ma la più ambita di tutte è la loro collezione di alta gioielleria. Dall’inizio del XIX secolo, diamanti e pietre preziose altamente collezionabili sono stati elevati a magnifici gioielli passando per la maison francese. Pietre enigmatiche che testimoniano l’origine del mondo vengono reinventate e trasformate in creazioni che stravolgono le convenzioni dell’alta gioielleria. Impiegando quasi 2.000 ore per creare, il BRACCIALE CON DIAMANTI E CRISTALLI DI ROCCA della collezione di Alta Gioielleria “L’Odyssée de Cartier – Parcours d’un Style” rende omaggio a un’ispirazione Art Déco e presenta un colore D da 63,66 carati, internamente impeccabile diamante incastonato tra il cristallo di rocca, un tipo di quarzo celebre per il suo fascino simile al ghiaccio. L’innovativo connubio di materiali crea un dialogo tra due gemme incolori che si completano a vicenda in modo sottile ma palpabile, conferendo al design una caratteristica stilistica piena di estro fantasioso e di carattere incommensurabile. In effetti, l’uso del cristallo di rocca è stato reso popolare dagli anni ’20 da gioiellieri come Louis Cartier, considerato un pioniere nella lavorazione del materiale. Cartier ha utilizzato una tecnica di lucidatura del periodo rinascimentale per dare una lucentezza morbida al cristallo di rocca che, se abbinato a un diamante, crea un effetto di luce intrigante, lavorando in armonia ma fornendo profondità testurizzata e contrasto moderno (stima: HK $ 40.000.000-65.000.000 / US $ 5.160.000-8.390.000).