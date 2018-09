Asta 5G, offerte a 3,5 miliardi. Proseguono i rilanci

Prosegue oggi la gara per l’assegnazione delle frequenze per il 5G dove ieri, alla fine della quarta giornata, il valore totale delle offerte è arrivato a 3,5 miliardi circa. La competizione sulla banda 3700 MHz ha ottenuto un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi

Iliad Italia, Fastweb, Wind 3., Vodafone e Telecom Italia proseguono la gara per l’assegnazione delle frequenze per il 5G. A conclusione della quarta giornata di offerte “l’ammontare totale delle offerte è salito circa a quota 3,5 miliardi, con un incremento di poco più di un miliardo rispetto alle offerte iniziali”, secondo quanto riporta in una nota il Ministero dello Sviluppo economico.

“Continua quindi la competizione sulla banda 3700 MHz, che ha raggiunto un ammontare complessivo di 1.292.700.000,00 euro mentre ad oggi non risultano ancora offerte per la banda 700 SDL”, prosegue la nota del Mise.

La contesa rimane forte per la conquista dei quattro lotti per la banda 3700 Mhz, i due principali da 80 Mhz erano in mano a Vodafone, che fino a ieri aveva offerto 450,35 milioni, e Telecom Italia, che ne aveva offerti 500 milioni. Iliad sta partecipando attivamente alla gara per un lotto da 20 Mhz in banda 3700 Mhz, ma è Wind 3 l’operatore in vantaggio per l’altro lotto da 20 Mhz.

Alle ore dieci di stamattina è ripartita la seduta dedicata ai miglioramenti competitivi.