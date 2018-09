Asta 5G: a Vodafone, Tim e Iliad le frequenze, Wind 3 non c’è

Lo Stato incassa 2,04 miliardi di euro dall’assegnazione delle frequenze più pregiate – A sorpresa Wind 3 non si presenta – Con i lotti ancora da mettere all’asta l’incasso totale può arrivare a 2,8 miliardi

Nella gara per le frequenze per il 5G, il ministero dello Sviluppo Economico ha aggiudicato i blocchi per la banda 700 BDD per un ammontare complessivo di 2,039 miliardi di euro a Vodafone, Telecom Italia e Iliad Italia. È quanto si legge in una nota dello stesso ministero dopo la fase di miglioramenti competitivi cui hanno partecipato Iliad, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Telecom Italia.

“Con la sesta tornata di rilanci si è chiusa la procedura di gara per la banda 700 FDD per i blocchi generici – si legge nella nota – L’introito totale è stato di 1.363.436.396,00 euro, a cui si aggiunge il blocco riservato già aggiudicato alla società Iliad Italia per un importo pari a 676.472.792,00 euro”.

È ancora aperta la procedura per l’assegnazione della 700 SDL e “appare vivace” la competizione sulla banda 3700 MHz

L’ammontare totale delle offerte vincenti di ieri è stato pari a 2.826.412.258,00 euro, con un incremento di 345.409.454,00 euro rispetto alle offerte iniziali. Alle ore 10.00 di oggi, venerdì 14 settembre, riprenderà la seduta dedicata ai miglioramenti competitivi.