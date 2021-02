Assocamerestero: Mauriello nuovo segretario generale

Un nuovo modello di internazionalizzazione e strategie di rafforzamento della Rete, gli obiettivi al centro dell’incarico.

Domenico Mauriello è il nuovo segretario generale di Assocamerestero, l’Associazione delle 81 Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE).

“Classe 1964, Mauriello ha alle spalle un’esperienza trentennale in attività di ricerca e analisi economica per la promozione, internazionalizzazione e digitalizzazione delle imprese, sottolinea l’associazione. Nel passato è stato responsabile del servizio “Nuovi progetti e Internazionalizzazione” di Unioncamere e componente del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica dell’Istat (Comstat). In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Direttore Centro Studi delle Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne” e di Responsabile Centro Studi e Servizio Ricerca e Formazione di Unioncamere.

Mauriello si occuperà della gestione degli asset già esistenti al servizio della Rete delle Camere di Commercio Italiane all’estero e soprattutto della creazione di soluzioni e modelli innovativi di internazionalizzazione per rispondere alle grandi sfide del mutato scenario internazionale.

“Sono onorato dell’incarico affidatomi e consapevole di quanto, soprattutto nel contesto attuale, sia strategica la mission di Assocamerestero volta alla promozione dell’internazionalizzazione e all’implementazione del business italiano all’estero” – ha dichiarato Mauriello – “Il futuro delle nostre imprese si basa sulla capacità di competere sui mercati internazionali e di fare rete; in questo contesto, la Rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero interpreta un ruolo di primo piano, forte di un expertise consolidata e di un dialogo diretto con le imprese che la rende in grado di fornire risposte in modo rapido, capillare e altamente personalizzato.”