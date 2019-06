Assocamerestero: al via il tour dei prodotti gastronomici umbri

L’evento si svolgerà dal 3 al 7 giugno – 9 influencer stranieri gireranno i luoghi simbolo dell’enogastronomia umbra per conoscere e assaggiare le eccellenze del territorio

Assocamerestero, insieme alla Camera di Commercio di Perugia ha organizzato l’Educational Tour 2019, un percorso per scoprire le eccellenze gastronomiche umbre. L’evento – che parte oggi, lunedì 3 giugno, e si concluderà venerdì 7 giugno – vedrà la partecipazione di 9 influencer del settore food&wine provenienti da Usa, Canada e Messico che alla conclusione del Tour diventeranno “ambasciatori del gusto italiano”, esportando nei propri Paesi le conoscenze acquisite sui prodotti italiani.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “True Italian Taste” promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all’estero, volto a promuovere la conoscenza del vero Made in Italy agroalimentare, in contrasto al fenomeno dell’Italian Sounding e a dare visibilità a un settore che nel 2018 ha accresciuto le proprie esportazioni dell’8,6%, attestandosi a poco più di 662 milioni di euro.

L’invito che guida concettualmente il tour è riassunto dallo slogan “If food could talk”, ovvero “Se il cibo potesse parlare” e mira a comunicare l’opportunità di “ascoltare l’avvincente racconto della filiera alimentare e dei metodi produttivi tradizionali del Bel Paese facendone un’esperienza diretta, proprio come se fossero le stesse eccellenze produttive a parlare” spiega Assocamerestero.

“Raccontare il cibo italiano ai consumatori esteri è uno degli obiettivi di True Italian Taste che le CCIE perseguono quotidianamente – afferma Gaetano Fausto Esposito, segretario generale di Assocamerestero – e attraverso questi Educational Tour portiamo qualificati influencer internazionali a vivere un’esperienza autentica alla scoperta dei territori italiani e dei loro prodotti. Quest’anno li guideremo in un tour tra i sapori dell’Umbria con visite alle aziende, degustazioni di prodotti locali e incontri con consorzi di indicazione geografica, perché solo conoscendo territori di origine e modalità di produzione è possibile cogliere il reale valore delle specialità locali frutto di esperienza e tradizione, ma anche di tanta innovazione.”

“La nostra è terra di eccellenze agroalimentari, prodotti straordinari che hanno saputo imporsi a livello mondiale. Con risultati importanti e in crescita consolidata, confermata da un 2018 molto positivo, che ha visto salire l’export del comparto agroalimentare umbro del + 8,6%, in valore da 609,5 milioni di euro a 662,1”, ha dichiarato Giorgio Mencaroni, Presidente Camera di Commercio di Perugia. “Sono numeri importanti per un sistema come il nostro di piccole dimensioni, ma caratterizzato da produzioni tipiche fortemente identitarie e di alto livello qualitativo: il vino, l’olio extravergine di oliva, i prodotti caseari, i salumi, i tartufi”.

Il tour partirà da Spoleto e proseguirà a Perugia dove i partecipanti potranno visitare l’Università dei Sapori e sfidarsi nel food contest. Gli influencer potranno gareggiare nella preparazione e riproduzione dei piatti più rinomati della tradizione locale.

Protagonista indiscusso della tappa perugina, sarà il cioccolato, prodotto tipico del territorio che ha reso Perugia celebre con l’appuntamento annuale dell’Eurochocolate, attualmente il più grande evento del cioccolato d’Europa. La visita ad una storica fabbrica di cioccolato nel cuore di Perugia svelerà i segreti dell’arte artigianale così come delle moderne tecniche di lavorazione di uno dei prodotti più apprezzati del territorio, in grado di creare combinazioni armoniose e raffinate.

Nel borgo di Bevagna si terrà poi un Banchetto medievale allestito grazie alla collaborazione con l’Associazione Mercato delle Gaite, manifestazione storica di rievocazione dei mestieri che ripropone la quotidianità nell’epoca compresa tra il 1250 e il 1350.

Il tour proseguirà poi a Campello sul Clitunno, frazione perugina celebre per l’olio extra vergine di oliva DOP umbro e a Sant’Anatolia di Narco, alla scoperta del tartufo nero di Norcia. Il Prosciutto di Norcia IGP sarà protagonista dell’ultima tappa sul territorio umbro con la visita ad un prosciuttificio locale e un workshop dedicato.