Assoambiente per giornata mondiale dell’ambiente: nuova iniziativa per gestione dei rifiuti

Assoambiente promuove in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, l’iniziativa “Impianti Aperti”. Diversi impianti di eccellenza su tutto il territorio nazionale, aprono i cancelli e guidano i cittadini alla scoperta delle diverse tecnologie di gestione rifiuti

Assoambiente (Associazione Imprese Servizi Ambientali ed Economia Circolare) promuove oggi, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la quinta edizione dell’iniziativa “Impianti Aperti”. Diversi impianti di eccellenza nella gestione dei rifiuti, su tutto il territorio nazionale, aprono fisicamente e virtualmente i propri cancelli e guidano i cittadini alla scoperta delle diverse tecnologie di gestione rifiuti: dal riciclo alla termovalorizzazione, dalla biodigestione alla discarica.

“Gli impianti”, afferma il Presidente Assoambiente – Chicco Testa, “troppo spesso avversati sul territorio, sono luoghi in cui l’economia circolare prende corpo concretamente, sono indispensabili per la tutela dell’ambiente, per evitare dispersioni di elementi e materiali che possono causare l’inquinamento dell’aria, del mare e della terra e per valorizzare gli scarti. Da diversi anni con questa campagna desideriamo far comprendere che una gestione corretta e sostenibile dei rifiuti è un passo importante nel percorso di maggior tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e di reale transizione ecologica ed energetica nel nostro Paese”.

Sul sito Assoambiente sono disponibili tutti i video che illustrano le attività di alcune tra le più innovative aziende protagoniste, con i loro impianti necessari allo sviluppo sostenibile dei territori e alla piena applicazione dell’economia circolare, della quinta edizione di “Impianti Aperti”:

ORIM e il recupero dei metalli strategici – A Macerata l’impianto della ORIM estrae dai catalizzatori provenienti dalle industrie chimiche e petrolchimiche metalli strategici come vanadio, molibdeno, nichel, cobalto, rame, argento, platino e palladio.

La Filippa, la discarica ad esclusivo servizio dell’economia circolare – A Cairo Montenotte nella discarica de La Filippa vengono smaltiti rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili. Un impianto ideato e realizzato ad esclusivo servizio dell’economia circolare.

La gestione della discarica Azzurra

Azzurra, la gestione efficace ed ecosostenibile dei rifiuti industriali – A Villastellone in provincia di Torino si trova la Piattaforma Polifunzionale Azzurra della società del Gruppo Marazzato dedicata alla raccolta, trasporto, selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Eso Recycling, nuova vita anche per i DPI – A Tolentino (Macerata) opera Eso Recycling con l’impianto pilota “Amato Cannara” che tratta rifiuti sportivi, dispositivi di protezione individuale e indumenti, valorizzandone i singoli componenti e dando vita a nuovi prodotti.

Ecologica Naviglio, l’impianto che garantisce sostenibilità alle industrie – L’impianto di depurazione delle acque reflue e dei rifiuti industriali di Ecologica Naviglio si trova a Robecchetto Con Induno (MI) e si rivolge ad aziende locali del comparto moda e conciario e al ritiro di rifiuti allo stato liquido da trasporto su gomma di aziende delle più disparate attività.

Barricalla, l’ecosistema che genera futuro – L’impianto di smaltimento per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, è in grado di fornire, grazie a un sistema fotovoltaico, 1,9 GWh di energia e apre le porte alla collettività il 16 giugno con visita guidata e con attività ludiche.

Edison Next, il termovalorizzatore a servizio dell’economia circolare – A Melfi aprirà fisicamente le porte per visite guidate l’impianto di termovalorizzazione di Edison Next che tratta rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, con recupero di energia.

Herambiente, soluzioni per la transizione ecologica – Continua ricerca di soluzioni innovative per accompagnare le aziende verso la transizione ecologica. È questo l’obiettivo di Herambiente, leader nel trattamento dei rifiuti e nel recupero di energia e materia.

Le aziende che partecipano a “Impianti Aperti” concorrono al Premio Ambasciatori dell’Economia Circolare che ha come obiettivo promuovere il valore della comunicazione per combattere pregiudizi e stereotipi sul settore dei rifiuti. Il riconoscimento verrà conferito durante l’evento dedicato al PIMBY GREEN 2023, che si terrà a Roma il prossimo 18 luglio.